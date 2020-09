Rio - O mel equilibra os sentimentos e ajuda a adoçar a relação com o parceiro. Esse ingrediente ajuda a acabar com os desentendimentos e as brigas boba, possibilitando para a vida seguir com amor e felicidade. Aprenda!

Escreva sete vezes o seu nome e o nome do seu parceiro em um pedaço de papel. Em seguida, acenda uma vela e coloque o papel em cima do pires. Ponha cera em cima do papel e jogue mel em volta. Descarte tudo no lixo.