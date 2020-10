Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado há 14 horas

ÁRIES

Os astros incentivarão você a dar uma geral nas suas coisas. O romance vai exigir jogo de cintura. Vai usar todas as táticas para apimentar o sexo.



TOURO

Vai querer passar o dia com as pessoas queridas, nem que seja pela internet. Pode confundir amizade com amor. A vida a dois recebe boas energias.

GÊMEOS



Sentirá vontade de deixar seu cantinho mais bonito. Seu poder de atração será irresistível, mas tenha cautela ao se envolver. Terá sintonia com o par.



CÂNCER

O Sol aumentará o seu amor pela família e o desejo de estar com os parentes. Chamadas de vídeo animam a paquera. O romance segue firme e forte.



LEÃO

Passar o dia com os parentes fará bem ao seu coração. Pode ganhar uma grana inesperada. A conquista anda meio difícil. A dois, valorize o diálogo.



VIRGEM

Tenha cuidado extra com os gastos. O contato com alguém mais maduro pode dar o primeiro passo em uma conquista. Vai se abrir mais com o par.



LIBRA

Pode faturar mais hoje. Tenha cuidado para não se desentender com parente ou com sua cara-metade. Romance com colega deve ser mantido em segredo.



ESCORPIÃO

Mate a saudade das pessoas queridas por telefone ou internet. Siga seu coração e não conselhos de terceiros. Não comente sua vida amorosa por aí.



SAGITÁRIO

Tenha controle com seus gastos e evite extravagâncias. Pode pintar atração por alguém comprometido: avalie os riscos. Faça planos com seu par.



CAPRICÓRNIO

Pense mais no futuro e defina metas. Discussão com parentes pode acontecer. Se está só, vai querer continuar assim. A dois, invista na parceria.



AQUÁRIO

Mudar o visual pode fazer bem a sua autoestima. Viagem enfrenta imprevistos. Romance secreto pode ser descoberto. Fuja de discussões com o par.



PEIXES



Pode rolar desentendimento com amigos. Controle seus gastos. Na paquera, vai envolver o alvo. Bom dia para fazer um programa romântico com seu amor.