Lua crescente .

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - A lua crescente começa nesta semana no signo de Aquário. Os projetos iniciados na lua nova estão florescendo e mostrando quais podem dar certo e quais devem ser abandonados.

Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, nesse momento é preciso persistir diante dos objetivos de uma forma racional, paciente e sem impulsividade. “Pergunte-se: o que vou deixar crescer durante esses dias: a negatividade e o pessimismo ou o otimismo e a certeza de que no fim tudo dará certo? Você é quem escolhe o filtro da lente que usará para olhar a sua vida”, aconselha.



Os dias serão desafiadores devido ao movimento retrógrado de Mercúrio que faz tudo caminhar mais devagar. Sara Zaad afirma que é bom aproveitar a retrogradação do planeta para desacelerar e, finalmente, realizar a mudança interior tão adiada. “Não adianta xingar, bater no computador e jogar o celular longe, pois a internet estará mais lenta sim, pode falhar e ficar fora do ar. Tem um compromisso? Saia mais cedo, o trânsito tende a piorar!”

ÁRIES



Não adianta tentar brigar com todo mundo porque você se sente frustrado por estar limitado no seu direito de ir e vir, pois isso é algo que não acontece somente com você. Vivemos um fenômeno da natureza em nível mundial, que atinge a todos. Enquanto você agir de uma maneira egoísta, só pensando em si, as coisas ficarão piores e mais tensas. Relaxe e faça o seu melhor para que estes dias passem da melhor maneira possível. Pense mil vezes antes de agir de forma agressiva com as pessoas. Todos estão passando pela mesma situação que você.



TOURO



Persevere diante dos seus objetivos e tenha bastante paciência. As coisas andarão de maneira bastante lenta esta semana. Saiba que aquele projeto que você começou na lua nova pode demorar bastante a acontecer, então aproveite este período de atraso para acertar todos os detalhes. É importante que você mantenha o equilíbrio emocional para não descontar o seu mal humor nas pessoas que trabalham contigo, pois isso pode prejudicar a sua imagem em âmbito profissional. Evite expor as suas opiniões de maneira agressiva, já que às vezes você é teimoso demais, mesmo sabendo que algo não dará certo.



GÊMEOS



Saiba se posicionar com os seus colegas de trabalho e não permita que ninguém faça nenhum tipo de intriga ou fofoca com o seu nome. Saiba pôr a empresa em primeiro lugar e não entre em nenhum esquema que você desconfie que seja ilícito. Seja o mais discreto possível dentro da sua rotina de trabalho, evite ficar conversando ou dar papo para quem você não tem muita intimidade e que você percebe que tenta forçar proximidade contigo. Essa pessoa provavelmente age com segundas intenções e quer te prejudicar com seus superiores. Caso tenha um negócio próprio, cuidado com funcionários que possam queimar a boa fama de sua empresa de forma proposital. Evite que seu nome circule entre comentários maldosos. Por fim, tenha bastante jogo de cintura para ser flexível e gentil com as pessoas, não entrando em provocações e não devolvendo grosserias. Leve tudo no bom humor.



CÂNCER



Confie mais na sua intuição e não se abra para qualquer pessoa, principalmente no ambiente de trabalho. Não fale com qualquer um sobre seus planos e projetos, não entre em provocações de colegas que no fundo têm inveja de você. Com o seu jeito mais quieto e eficiente você resolve muita coisa, enquanto outras pessoas apenas falam e nada fazem. Isso pode gerar bastante desconforto, pois você pode ganhar promoções e elogios, diferente de outras pessoas. Não entre em brigas e rivalidades, continue exercendo sua profissão da melhor maneira possível e você verá a colheita de bons frutos. Para aqueles que têm um negócio próprio, evite o clima de competição com outras empresas/pessoas que oferecem o mesmo tipo de produto/serviço que você.



LEÃO



Caso você esteja desempregado use as redes sociais para oferecer os seus produtos/serviços e se reinvente. Não deixe de usar os talentos que com certeza você tem e não fique para baixo, caso esteja enfrentando alguma crise financeira, ou esteja com o salário reduzido. Ofereça um novo serviço, use as redes sociais para fazer propaganda, trabalhe, estude e ofereça novidades, mas não deixe a “vida passar”. Evite essa onda de pessimismo geral, leonino. Saiba que você tem capacidade para vencer qualquer tipo de dificuldade financeira. Aproveite para enxugar os seus gastos e observar despesas que você pode reduzir e até mesmo eliminar do seu controle de gastos.



VIRGEM



Não deixe que o seu mau humor e seu senso crítico influenciem o seu trabalho, pois nesta semana você será bem visto e pode ser recompensado pelo excelente trabalho que realiza. Você é uma pessoa prestativa, gentil, que normalmente realiza o trabalho de duas ou mais pessoas, com muito amor, mas fica mais nos bastidores. Nestes dias de lua crescente é importante que você seja visto profissionalmente. Não tenha medo de aparecer, virginiano. Você é muito eficiente, um colaborador que qualquer empresa gostaria de ter no quadro de funcionários, então se valorize e continue fazendo com excelência o seu trabalho.



LIBRA



Não deixe que acontecimentos dentro de casa possam prejudicar a imagem do excelente profissional que você é. Estes dias de lua crescente serão ótimos para você crescer profissionalmente, seja você empregado, autônomo, profissional liberal ou dono de um negócio próprio. Seu charme, magnetismo e encantamento atraem a todos e fazem com que você seja uma pessoa muito popular. Isso pode acabar gerar uma espécie de “ciúme” na concorrência ou entre seus colegas de trabalho/parceiros de negócios. Use seus conhecimentos para manter tudo estável ao seu redor e brilhar profissionalmente com mais facilidade.



ESCORPIÃO



Se você não falar o que te incomoda no seu colega de trabalho, ele continuará a agir de forma errada. Você apenas observa, cria histórias em sua cabeça de que as pessoas podem estar te traindo ou agindo pelas suas costas, mas nem sempre isto é verdade. Transmitir uma imagem de muito poder afasta as pessoas, já que elas ficam com um certo medo de falar contigo ou de serem suas colegas. Na rotina do nosso dia a dia profissional é importante que possamos ser cordiais uns com os outros, pois ninguém trabalha sozinho. Não se trata de ser simpático demais e de “abrir os dentes” para qualquer um, mas entender que neste momento todos estão com os nervos à flor da pele.



SAGITÁRIO



Você é uma pessoa legal, bem humorada, otimista, que se dá muito bem com os seus colegas de trabalho, mas neste momento você pode estar usando a sua famosa “sinceridade” para descarregar as suas frustrações em outras pessoas. Cuidado com palavras que possam gerar um clima desconfortável com seus colegas de trabalho e possam te prejudicar. Não se trata de mentir, sagitariano, mas de saber que nem tudo deve ser falado. Caso tenha algo que realmente esteja lhe incomodando, saiba que todos estão passando pela mesma situação. Não é algo pessoal contra você e sua liberdade. Evite falar qualquer bobagem, brigar e ser direto demais. Na dúvida se deve comentar alguma coisa ou não, fique calado e só observe. Caso o clima esteja insuportável demais na empresa, pergunte-se se você já pensou em mudar setor ou mesmo buscar novos ares. Você tem capacidade de alcançar empregos melhores ou mesmo de abrir seu próprio empreendimento, mas precisa primeiro saber que rumo deseja tomar na sua vida.



CAPRICÓRNIO



Dinheiro é necessário, ainda mais neste momento por conta da crise causada pela pandemia, mas será que vale a pena você se matar de trabalhar? Chegará uma hora que você ficará doente e não poderá aproveitar nem gastar todo o dinheiro que está juntando. Tudo necessita de equilíbrio. Neste momento você está trabalhando demais, e isso pode ter um preço muito alto. A vida profissional é um motivo de felicidade para você, capricorniano, mas será que neste momento você não está usando esta carga exagerada de trabalho para não pensar nos problemas que estão surgindo? Lembre-se de que sem saúde não temos nada! Cuide de você.



AQUÁRIO



Cuidado com as suas finanças nesta semana! Você pode tomar decisões precipitadas que podem lhe causar prejuízos. Normalmente você age por impulsividade e é muito rápido para tomar decisões, está sempre vendo a frente do seu tempo. Nem sempre aquilo que se apresenta como uma boa oportunidade pode se tornar um bom negócio. Cuidado com pessoas de má-fé que podem querer levar seu dinheiro. Pondere muito antes de investir em algo e pense se dinheiro que você vai investir será em algo que realmente tenha a ver com seus valores de vida. Desconfie de oportunidades que prometem muito dinheiro com pouco esforço e em pouco tempo.



PEIXES



Esteja atento para você não transportar cargas emocionais e psíquicas que não são suas. Muitas vezes é uma esponja, que capta todas as influências que estão no ar, principalmente, as ruins. Não deixe ninguém despejar a sua lata de lixo emocional em cima de você, pisciano. Use sua intuição de e ouça o que ela diz sobre as pessoas que chegam até você e os lugares que você frequenta. Não adianta criar empatia com todo mundo. Nem todas as pessoas têm intenções boas como as suas. Não deixe de ser aquela pessoa que sempre transmite uma mensagem de esperança e fé. Por ter uma conexão muito grande com a espiritualidade e muita sensibilidade mediúnica, você percebe as coisas que estão em outras dimensões e mundos.