Rio - As folhas de pitangueira são usadas para equilibrar as energias, assim, fazendo com que a prosperidade flua com maior facilidade. Os banhos dessas folhas combinadas com outras ervas bloqueiam os maus fluidos e aumentam a proteção espiritual.

Ritual para fortalecer as energias



Ferva um litro de água e coloque sete folhas de pitangueira e um punhado de hortelã. Enquanto o ritual esfria, tome o banho higiênico. Acrescente algumas borrifadas do seu perfume na solução e jogue do pescoço para baixo.