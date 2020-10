Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado há 3 segundos

ÁRIES



Será um dia de grandes realizações e conquistas. Mas tome cuidado para não abusar da franqueza. Prepare-se para uma fase excitante na intimidade.



Publicidade

TOURO

Os astros vão aumentar a sua curiosidade e vontade de aprender. O mundo virtual será seu aliado na paquera. Fase de companheirismo com o par.



Publicidade

GÊMEOS

Se tem vontade de fazer uma mudança na sua vida, a hora é agora! Cuidado com decepções entre amigos. A sensualidade domina os assuntos do coração.



Publicidade

CÂNCER

Some forças para conquistar objetivos, mas não tente fazer tudo do seu jeito. Vai sonhar com compromisso na conquista. Curta o romance com o par.



Publicidade

LEÃO

Seu empenho pode até render uma grana. Cuide da saúde. Convívio com a família está protegido. Na união, programe uma noite caseira com seu bem.



Publicidade

VIRGEM

Até as tarefas mais difíceis vão parecer fáceis. Pode ter sorte em jogos e sorteios. A conquista reserva surpresas. Abra seu coração no romance.



Publicidade

LIBRA

Pode se sentir mais responsável pela família hoje. Se está só, não vai querer embarcar em um lance incerto. A dois, vai buscar ter mais privacidade.



Publicidade

ESCORPIÃO

Você terá muita facilidade para dialogar. Bom momento para quem procura emprego. Vai atrair quem quiser na paquera. Na união, fase companheira.



Publicidade

SAGITÁRIO

Vai se preocupar mais com o dinheiro e em garantir seu futuro. Se está só, pode querer ficar assim por um tempo. Compartilhe seus sonhos com o par.



Publicidade

CAPRICÓRNIO

Controle seu lado autoritário para não magoar ninguém. O clima fica tenso em família. Estará popular na paquera. Na união, evite remoer o passado.



Publicidade

AQUÁRIO

Mantenha a discrição no trabalho. Respeite o desejo de se isolar. Uma paixão secreta ou proibida pode ficar mais forte. Reforce a confiança a dois.



Publicidade

PEIXES

Pode fazer alianças importantes para conquistar objetivos. Misturar dinheiro com amizade é certeza de conflitos. Deve buscar mais afinidades no amor.