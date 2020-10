Sistema Solar Reprodução de Internet

ÁRIES

Vai correr atrás do que quer. Trabalhar em equipe será prazeroso. Na paquera, busque alguém que combine com você. Esclareça mal entendidos a dois.



TOURO

Agir com discrição será a melhor opção hoje - não comente seus planos. Talvez queira manter um romance em segredo. Apoie os interesses do par.



GÊMEOS

Vai se concentrar em colocar em prática seus projetos para o futuro. Pode se dar bem em jogos e sorteios. Sua vida amorosa recebe ótimos estímulos.



CÂNCER

Invista na carreira. Pode ter que se entender com alguém da família. Deve pintar paquera com alguém do trabalho. A dois, curta o seu ninho de amor.



LEÃO

Os astros vão despertar sua vontade de aprender. Tenha cuidado com fofocas. Encontros virtuais ajudam a paquera. No romance, abra seu coração!



VIRGEM

Boa fase para ganhar dinheiro, mas você também deve controlar os gastos. Se está só, vai querer viver uma relação séria. Maneire o ciúme com o par.



LIBRA

Terá jogo de cintura para lidar com as pessoas e enfrentar os desafios do dia. Seu charme estará no auge na conquista. Companheirismo total a dois.



ESCORPIÃO

Não confie seus segredos a ninguém. Reserve um tempo para cuidar da saúde. Vai querer manter uma paquera em sigilo. Melhore o diálogo com seu amor.



SAGITÁRIO

Busque apoio de pessoas influentes para realizar seus sonhos. Há chance de uma amizade evoluir para romance. A dois, o dia será cheio de carinho.



CAPRICÓRNIO

O céu anuncia uma fase de sorte e grandes realizações, principalmente na carreira. Vai escolher a dedo seus pretendentes. Fale do futuro com o par.



AQUÁRIO

Use e abuse da sua boa lábia para conquistar o que deseja. Faça contato com quem está longe. No amor, você dará valor ao diálogo e às afinidades.



PEIXES

Ótimas vibrações para seu bolso - pode até ganhar uma grana inesperada. Na paquera, aposte no seu lado mais sensual. A dois, não brigue por ciúme.