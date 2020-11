Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 06:30

ÁRIES



O Sol favorece os relacionamentos. Pode pintar grana inesperada. Paquera deve se fortalecer e você vai pensar em se declarar. A dois, converse mais.



TOURO

Ótimo dia para ganhar dinheiro, mas não misture grana e amizade. Uma atração proibida pode te balançar. Controle a teimosia e o ciúme na relação.



GÊMEOS

Terá criatividade no trabalho, mas evite bater de frente com chefes. Pode querer manter uma paquera em segredo. A dois, invista no companheirismo.



CÂNCER

Vai se sentir melhor se ficar a sós. Se está de olho em um colega, pode ter uma boa chance de se declarar. Na união, bom momento para fazer planos.



LEÃO

A Lua incentivará você a investir nos seus projetos. Coloque o papo em dia com quem está longe. No amor, você vai querer parceria e cumplicidade.



VIRGEM

Bom dia para batalhar por promoção ou uma segunda fonte de renda. Se está só, deve pintar clima com alguém do trabalho. A união enfrenta desafios.



LIBRA

Cuidado com decepções no trabalho. Tenha mais atenção às finanças. Paixão à primeira vista não está descartada. Amenize as cobranças com o par.



ESCORPIÃO

Vai encontrar soluções para um problema. Não confie na sorte com dinheiro. Atração por colega fica irresistível. Controle a impaciência a dois.



SAGITÁRIO

O trabalho em equipe deve render. Cuidado com tensões em família. Se namora escondido, redobre a cautela. Realize suas fantasias na relação!



CAPRICÓRNIO

A carreira será sua prioridade hoje. Reserve um tempo para cuidar da saúde. Há chance de romance com colega. Na união, aguarde boas conversas.



AQUÁRIO

Aposte em cursos para melhorar seu currículo e abrir portas. Não exagere nos gastos. Pode se declarar na conquista. Ótima sintonia na união.



PEIXES

O céu envia boas energias para quem planeja mudar de casa ou emprego. Na paquera, será fácil encantar o alvo. A dois, aposte em programas caseiros!