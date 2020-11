Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 06:25

ÁRIES



Pela manhã, resolva assuntos que exijam boa lábia. À tarde, prefira ficar no seu canto. Conquista cheia de sensualidade. A dois, busque privacidade.



TOURO

Bom dia para buscar soluções para seus problemas financeiros. Fase produtiva no trabalho. Ótimas conversas vão estimular a paquera e o romance.



GÊMEOS

Pode encontrar novas fontes de renda hoje, mas controle os gastos. Uma amizade pode se transformar em paixão. Valorize seu par e evite cobranças.



CÂNCER

Terá determinação em dobro para investir na carreira. Seu charme pode atrair uma pessoa influente. Na vida a dois, inclua o par em seus projetos.



LEÃO

Bom dia para iniciar um curso. Ouça sua intuição para fugir de armadilhas. Se está só, pode se envolver com amigo. Na união, fortaleça a confiança.



VIRGEM

Há boas chances de conquistar uma promoção ou um novo emprego. Seu magnetismo pode atrair alguém do trabalho. A dois, mostre seu lado companheiro.



LIBRA

Atividades em grupo farão bem a você, nem que seja virtualmente. Pode engatar namoro à distância. Com o par, não deixe uma conversa virar briga.



ESCORPIÃO

Podem acontecer mudanças no emprego ou na rotina - encare os desafios como oportunidades! As afinidades contarão pontos na paquera e no romance.



SAGITÁRIO

Os astros te ajudarão a se entender com as pessoas, o que será útil no trabalho, nas amizades e em família. A vida amorosa recebe boas energias.



CAPRICÓRNIO

Bom dia para resolver problemas ou tomar decisões com os parentes. Na conquista, estará a fim de compromisso. Fase de companheirismo com o par.



AQUÁRIO

A criatividade será sua aliada, só não assuma mais compromissos do que pode cumprir. Vai esbanjar charme e simpatia na paquera. Boa sintonia a dois.



PEIXES

A Lua incentivará você a guardar dinheiro e fazer seu pé-de-meia. Terá sorte em jogos e sorteios: O amor está no ar e vai dominar o seu coração.