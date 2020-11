Planeta Terra NASA

ÁRIES

Tenha cuidado para não deixar que atitudes agressivas venham à tona. Procure esclarecer com o par qualquer dúvida. Aposte na prudência em suas ações.



TOURO

A energia do dia é favorável para resolver uma pendência que está perturbando seus pensamentos. Cuidado para não se envolver em disputas ou brigas.



GÊMEOS

O dia traz uma energia de regeneração e transformação. O campo sentimental pode sofrer uma reviravolta. É hora de dar a volta por cima na carreira.



CÂNCER

A Lua promete mexer profundamente com os seus desejos mais íntimos. Pense em quais coisas você quer deixar para trás e dê a volta por cima.



LEÃO

Procure manter suas emoções sob controle para não explodir com as pessoas do seu convívio. Esclareça qualquer mal-entendido com sua cara-metade.



VIRGEM

Você deve se sentir mais sensível e pode remoer assuntos do passado. Use a energia de Vênus para melhorar os relacionamentos com seus entes queridos.



LIBRA

Na paixão, converse com o par e elimine as dúvidas que atrapalham seu relacionamento. Já a carreira poderá pedir que você toma uma decisão drástica.



ESCORPIÃO

Você vai iniciar o domingo com uma forte carga emocional. Poderá sentir necessidade de expressar seus sonhos eróticos – esquente seu relacionamento!

SAGITÁRIO



A energia do dia pode trazer à tona frustrações do passado – mantenha-as sob controle! Examine a sua forma de agir para não cometer os mesmos erros.



CAPRICÓRNIO

Você estará mais sensível hoje e deve remoer assuntos que estavam escondidos de baixo do tapete. Melhore o diálogo com as pessoas queridas.



AQUÁRIO

É hora de dar ouvido às transformações e modificações que você deseja implantar na sua vida. Também é um bom dia para cuidar mais da sua saúde.



PEIXES

Você estará mais romântico e a intimidade será o ponto alto do relacionamento. Caso esteja só, inicie o domingo com uma atividade espiritual.