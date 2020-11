Constelação NASA

Por O Dia

ÁRIES



Um clima de apreensão e ansiedade pode pintar. Tome cuidado com suas despesas hoje – seja prudente! A dois, não tente controlar demais seu par.



TOURO



Publicidade

Fuja de ações precipitadas - é melhor aguardar pacientemente e as coisas irão se ajeitar. Não leve tudo a ferro e fogo! Evite discussões no romance.



GÊMEOS



Terá vontade de se dedicar a algum novo projeto ou começar um novo curso. Deve, inclusive, resolver um assunto que tem causado dor ou mal-estar.



CÂNCER



Publicidade

Bom dia para focar na área amorosa: é hora de curar uma ferida deixada por um relacionamento do passado! Colega de trabalho poderá pedir sua ajuda.



LEÃO



Enfrente os desafios com coragem e determinação. Hoje não é um bom dia para reivindicar as atenções do seu par. Não force nenhuma situação.



VIRGEM



Publicidade

Vai contar com animação e vontade de levar adiante os seus projetos. Talvez consiga colocar um ponto final num assunto que se arrasta há tempos.



LIBRA



A Lua indica progressos no ambiente profissional. Boa hora para resolver assuntos que andam tirando sua paz, inclusive na área sentimental.



ESCORPIÃO



Publicidade

Você estará mais otimista e terá oportunidade de colocar em prática algo que já está trabalhando. Mas cuidado para não cometer ações imprudentes.



SAGITÁRIO



Hoje, você deve tomar cuidado para não querer impor sua opinião a qualquer custo, inclusive no trabalho. A dois e em família, fuja de conflitos.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Os projetos idealizados ontem começarão a ser delineados com mais clareza – coloque-os em prática! As finanças podem enfrentar altos e baixos.



AQUÁRIO



Use a energia do dia para fazer progressos na vida profissional. Por outro lado, pode enfrentar desavenças em família e com o par – fuja de embates.



PEIXES



Publicidade

Poderá encontrar a solução por um problema que anda atrapalhando seu sucesso pessoal. Aproveite o clima para esquentar o seu relacionamento.