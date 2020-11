Por O Dia

Rio - A semana começa com a lua cheia em Gêmeos. Esse é um momento no céu em que tudo chega ao ápice, tanto para o bom quanto para o ruim. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que a lua cheia geminiana é leve. Mas pode trazer instabilidade emocional e com o humor à flor da pele, caso não consiga administrar as emoções.

De acordo com Sara Zaad, por estar em oposição ao Sol, que está em Sagitário, as críticas em relação às parcerias podem aumentar. “Use a leveza geminiana para se sair de uma situação mais desafiadora, sabendo rir de si mesmo e trazendo à tona para a relação o lado sagitariano otimista e divertido”, aconselha.A cigana ainda explica que o período convida a sair, conhecer gente e se aventurar. No entanto, é necessário lembrar da pandemia da covid-19. “Não podemos descuidar da segurança pessoal nem da segurança das pessoas que a gente ama. Gêmeos é um signo que mexe com os pulmões, por isso, nos tornando mais vulneráveis a doenças que vem pelo ar”, conclui.Ariano, muito cuidado esta semana! A lua cheia intensifica todas as nossas emoções e com você não será diferente. Marte em áries e não conversa muito bem com a vênus em escorpião. Então, você acaba tendo a tendência de agir de uma forma egoísta demais, só pensando em você e não dando chance para que o seu parceiro se expresse. Cuidado também com julgamentos precipitados e imprudentes pois você não estará vendo as coisas com muita clareza e com isso pode cometer alguma injustiça com seu amor, arrumando brigas sem necessidade e vendo traições onde não existem. É importante dizer que Vênus escorpiana é muito profunda e forte, que costuma intensificar a sexualidade dentro das relações, tudo fica mais quente, então se você está passando por um período morno no seu relacionamento esta lua é ótima para fazer as pazes com um bom sexo. Para os solteiros, é o momento de conhecer pessoas para uma futura relação mas sem muito compromisso, não criando expectativas mas curtindo o momento quente que esta lua cheia proporciona. Porém lembre que estamos em um período de covid. Muito cuidado para não se juntar em aglomerações, sair com máscara, lavar mão com álcool e todas as recomendações que já conhecemos.Taurino, há quanto tempo você não tem uma noite quente de sexo com seu amor? A pandemia está tirando um pouco da intimidade entre os casais, uma vez que a preocupação com a saúde e a segurança é natural e, também, nunca passamos tanto tempo juntos quanto neste momento. Mas serão ótimos dias para que você possa reacender a chama da paixão dentro de sua relação. Prepare um jantar especial, em um lugar especial, leve seu amor para jantar num lugar diferente. Para quem tem filhos, coloque as crianças para dormir mais cedo e vá curtir uma noite de amor com seu par. Esta lua será muito especial para que você se reaproxime de quem você ama. Não permita que as preocupações com a covid esfriem o tesão dentro de seu relacionamento, taurino. Para aqueles que estão solteiros, serão noites ótimas para sair, ver gente e quem sabe conhecer um crush especial e viver momentos tórridos de paixão? A lua cheia é perfeita para isto acontecer!Geminiano, o cotidiano do casal é algo que também é importante dentro de uma relação, então você deve tomar muito cuidado para não descontar momentos de frustração e ansiedade por não ter conseguido algo que queria de seus projetos começados lá na lua nova em seu parceiro. Nem sempre a pessoa que está ao nosso lado é obrigada a ouvir as coisas que temos a dizer, geminiano. Nem sempre estamos corretos naquilo que dizemos a elas, muitas vezes estamos colocando uma culpa neles por não termos dado certo em algo e essa responsabilidade só cabe a nós mesmos. Você esta semana estará bastante mal-humorado e vai acabar descontando isso no seu amor. Mas o que ele tem a ver com isto? E será que vale a pena transformar o dia a dia de vocês num inferno, com esse clima que já está tão difícil no mundo por conta da covid? Cuidado, geminiano! Para que o seu mau humor e impaciência não afastem seu parceiro ou parceira de você. É importante também que você fique atento aos "amiguinhos" seus ou mesmo do seu amor que só querem ver o circo pegar fogo e ficar fazendo intrigas e fofocas para o casal. Para aqueles que estão solteiros, o momento é bom para sair, conhecer gente, olhar o “currículo” daqueles que se interessam por você, por isso, não tenha pressa para iniciar uma nova relação.Canceriano, cuidado com excesso de ciúmes, mimimi e brigas que podem se tornar públicas por conta de fotos e postagens em redes sociais. Lembre-se que os nervos estarão à flor da pele então tudo se torna muito intensificado e exagerado na lua cheia. Procure ter calma, canceriano, tranquilize o coração e equilibre suas emoções esta semana, e não entre na pilha de quem quer que seja que esteja querendo que você se estoure com seu amor. É o momento de você procurar pensar em tudo de bom que até hoje vocês tiveram juntos, em tudo o que geraram juntos com o fruto do amor de vocês e deixar essas brigas de lado, porque não levam a nada. Você fica guardando mágoas por bobagem às vezes, canceriano, e se estressar por coisas que não deveriam nem serem levadas em consideração. Use estes dias de lua cheia para namorar o seu amor, para ficar juntinho com ele, para curtir os momentos bons que possam ter juntos e não para ficar brigando à toa. Para aqueles que estão solteiros, cuidado para não se estressar e cobrar do crush que nem ficou ainda fidelidade nas redes sociais. Não é o momento de você ficar cobrando postura de quem não tem ainda nada socialmente com você e que pode até se assustar e se afastar com este seu jeito pegajoso.Leonino, afaste de ti esta semana tudo que custa a sua paz interior. Isso também diz respeito aos relacionamentos. Se você está numa relação em que fica mais triste que feliz, onde as brigas são constantes e onde você não se vê respeitado nem tem suas necessidades sendo valorizadas é hora de você começar a repensar se realmente vale a pena. Será que você tem medo de ficar sozinho, leonino, e por isso acaba arrastando uma situação que já deu o que tinha de dor por medo da solidão? Saiba que não devemos acreditar nas pessoas somente porque elas dizem aquilo que nós queremos ouvir, mas também devemos observar as suas atitudes e se essas atitudes condizem com as palavras. O seu relacionamento pode estar se tornando um grande peso para você e é hora de você refletir se na verdade não está com esta pessoa somente pelo fato de ter gratidão a ela, por lealdade a um compromisso assumido, ou se realmente existe ainda amor. Só devemos estar com alguém que verdadeiramente amamos, leonino, mas que também nos ama. Caso não haja reciprocidade não adianta forçar e talvez o melhor seja cada um seguir para um lado. Para os leoninos solteiros, é hora de vocês pensarem no real motivo de estarem procurando um relacionamento, se é realmente porque estão com vontade de encontrar alguém bacana e se apaixonar ou se é só para ter uma pessoa porque você está carente de atenção e elogios.Virginiano, você não acha que está criticando demais o seu parceiro ou parceira? Muitas vezes você nem percebe mas quando vê já está colocando defeito em tudo o que ele faz, inclusive, em postagens de redes sociais, de forma pública, na frente dos amigos dele ou dela, e isso é uma coisa que vai aos poucos minando a relação até o ponto onde ela se torna insuportável e insustentável. Muito cuidado com a sua maneira de olhar a vida, virginiano, pois você coloca um patamar tão grande de exigência em tudo o que faz que vai chegar uma hora que ninguém aguenta ficar ao seu lado. Inclusive, o seu amor e não importa quanto tempo vocês tenham juntos de relação. Você pode estar um pouco amargo e esta desesperança está também destruindo a sua relação amorosa, tenha cuidado com isso para que esta sua forma de ver a vida no momento, muito por conta da pandemia e de todas as dores que ela representa, não contamine a sua relação e acabe com ela. Para aqueles virginianos que estão solteiros, comece a parar de ver defeitos em todos os crushes que vê e tenha um olhar mais bacana para as coisas. Ficar criticando a pessoa julgando até a forma como ela escreve só vai te fazer ser um perfeccionista chato e ficar solteiro, pois ninguém aguenta tanta mania de perfeição. É humanamente impossível sermos perfeitos o tempo todo, virginiano.Libriano, todos sabemos que você odeia conflitos e discussões, e prefere deixar o lixo muitas vezes “debaixo do tapete” para que a harmonia da relação não se quebre. Mas até quando você vai ficar aguentando calado tanto descaso do seu parceiro ou parceira? Até quando você vai ficar fazendo tudo que agrade a ele e se desagradando, morrendo um pouco por dentro a cada dia porque fica sem voz dentro da relação? Não adianta ficar em cima do muro com tudo, libriano. Uma hora você tem que mostrar o seu posicionamento sem medo, caso contrário, você estará sempre infeliz com o seu parceiro fazendo o que quiser, passando por cima dos seus gostos e desejos. Uma relação tem de ser decidida e vivida a dois, mas este seu medo de se indispor com quem você ama pode estar fazendo com que você fique paralisado e a relação completamente travada. E para os librianos solteiros, o recado também é bem parecido. É importante que desde antes da relação se firmar, libriano, você já deixe claro quais são seus valores, seus gostos, aquilo que acha importante e que não admite dentro da relação para que você desde o início a pessoa que está ao seu lado aprenda a te respeitar.Escorpiano, estes são dias para você ficar quieto e apenas observar, não tomar nenhum tipo de decisão precipitada em relação ao seu relacionamento, por mais que você possa estar insatisfeito com ele. Esta será uma semana mais difícil, em que o clima em casa poderá estar bastante ruim, com muitas brigas e descontentamentos, principalmente, por conta da situação financeira de seu parceiro que pode não estar muito bem e, por isso, pelo fato de você estar arcando com a maior parte das contas de casa, toda mínima discussão parece tomar uma proporção muito maior. Tente se colocar do lado de quem está contigo e entenda que esta é uma situação passageira, que você deve apoiar. Se a pessoa que se sente constrangida pela ajuda que você está oferecendo a ela, procure estar ao seu lado sem julgamentos e conversar que para isso duas pessoas estão juntas, para se apoiarem em todos os momentos, isso faz parte da vida de um casal. Muitas vezes a pessoa que está do lado mais fraco financeiramente da relação se sente diminuída e devemos ter todo o cuidado quando oferecemos qualquer tipo de auxílio para que não se pareça que você está humilhando a pessoa. É sabido que quando um casal passa por problemas financeiros as coisas entre eles ficam mais difíceis, mas como todo o seu amor e carinho este período desafiador vai passar. Para os escorpianos solteiros, é necessário também observar bem o candidato ao seu coração e perceber se ele realmente gosta de você de maneira desinteressada ou se ele tem algum tipo de interesse escuso por trás. É importante que antes de nos jogarmos de cabeça em um relacionamento possamos conhecer bem a pessoa que queremos ter ao nosso lado, saber se ela realmente tem os mesmos valores que o nosso para não nos decepcionamos depois. Não tenha pressa em se juntar a alguém.Sagitariano, será que vale trocar aquele amor certo, aquela parceria que está com você para todos os momentos, por algo temporário que pode ser somente uma ilusão, só por conta de pequenos problemas e atritos que você está vivendo com seu parceiro que são naturais do dia a dia? Você muitas vezes quer que uma relação seja o tempo todo flores e isso não pode acontecer o tempo inteiro, temos momentos bons e ruins, faz parte da vida. Aquela pessoa que aparece de fora do relacionamento nos dá muitas vezes a impressão de que tudo acontecerá de uma maneira diferente do que na relação atual que temos, mas depois os problemas acabam sendo sempre os mesmos, e vem de você, que acha que tudo tem que ser o tempo todo aventura, férias, curtição, balada. Existem momentos em que isso não é possível, momentos sérios em que temos de passar com quem está ao nosso lado. Nem sempre vamos rir ou contar piada, às vezes, vamos chorar, ter momentos ruins, brigas, momentos mais pesados. Valorize quem está ao seu lado todo o tempo, sagitariano, e não aquela pessoa que aparece somente quando está tudo bem. Para os sagitarianos solteiros, é importante que vocês não se comprometam com uma pessoa se vocês não tem a intenção de ficar ao lado dela como um casal. Caso você esteja realmente afim de curtição somente, sem compromisso, não crie expectativas no coração de alguém à toa.Capricorniano, cuidado para não querer ficar arrumando briga com seu amor por qualquer bobagem dentro de casa. Seu jeito de agir deixa insuportável qualquer tipo de convívio. É natural que durante a pandemia os nervos fiquem aflorados, mas será que você precisa estar sendo sempre tão desagradável. Tome cuidado para que as discussões familiares não cheguem às vias de fato. É necessário, também, pensar se vale a pena manter um relacionamento que só traz brigas e discussões. O que você pode fazer para que ele melhore, qual a sua responsabilidade por este relacionamento estar tão ruim no momento? Sabemos que numa relação nunca a culpa recai somente sobre uma pessoa mas sim sobre as duas pessoas que fazem parte do relacionamento e é importante que você pare sempre de culpar o outro por conta dos seus problemas, frustrações e pessimismo, capricorniano. Para os capricornianos solteiros, não achem que ter um relacionamento vai servir para que seus problemas e infelicidade acabem. A sua felicidade está somente nas suas mãos e não nas mãos do parceiro ou parceira. Enquanto você não resolver as suas questões internas de confiança e autoestima nenhuma pessoa que você atrair irá dar certo.Aquariano, cuidado com a impulsividade e a impaciência dentro do seu relacionamento esta semana. Você estará disposto a romper a sua relação por qualquer bobagem, uma vez que a lua cheia intensifica estes rompantes e emocionais. Devemos ter em mente que nem sempre nossas necessidades serão atendidas da maneira e como desejamos, nossos parceiros também tem suas opiniões e vida própria, aquariano, e nem sempre irão concordar com você em tudo. Você, às vezes, tem mania de se der sempre contra, aquela pessoa que discorda por discordar do outro, por implicância, e isso deixa sempre o clima de um relacionamento muito pesado. O seu parceiro muitas vezes também fica ressentido da sua insensibilidade emocional já que você pode ser um excelente amigo dentro da relação, mas faz falta o calor humano que deixa uma vida a dois mais gostosa, mais amorosa. Procure demonstrar com atitudes ao seu parceiro, diga que o ama, que acha importante ele estar ao seu lado, porque a sua maneira mais seca e fria de levar a vida está atrapalhando seu relacionamento. Para os aquarianos solteiros, seria interessante olhar com carinho esta semana aquelas pessoas que estão sempre comentando nas suas postagens nas redes sociais, tentando chamar a sua atenção, mas que você sempre leva na brincadeira. Provavelmente, uma delas está interessada de verdade.Pisciano, por mais que estejamos com uma pessoa durante muitos e muitos anos, nem sempre a conhecemos verdadeiramente. Nesta semana de lua cheia, você pode acabar se decepcionando com seu parceiro, principalmente, por conta de questões financeiras. Muitas vezes nós só vamos conhecer verdadeiramente uma pessoa quando precisamos de dinheiro e aí vemos que aquele companheirismo e parceria nem sempre se apresenta. Nem sempre somos ajudados, nos colocamos no lugar do outro e entendemos o seu momento difícil. Então, esta semana é bom que você não idealize demais a relação e ache que seu par faria por você o mesmo que você faz por ele, porque nem sempre isto será verdadeiro. Vocês podem brigar e muito por conta de questões financeiras e seu par pode se mostrar egoísta demais e isso pode machucar o seu coração. Procure evitar brigas, mantenha o jogo de cintura e não entre em discussões caso você seja provocado e, se possível, evite pedir ou emprestar dinheiro ao seu par. Para os piscianos solteiros, que acabaram de conhecer o crush, se afaste daqueles que nem te conhecem e já vão contando histórias difíceis para que vocês fiquem com pena e o ajudem, pois estas pessoas podem estar abusando de sua boa vontade e boa fé.