Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

ÁRIES



Uma viagem pode ser prazerosa, mas não baixa a guarda nos cuidados com a saúde. Deve ter sucesso na conquista. Carinho garantido na relação.



TOURO



A Lua destaca seu lado caseiro e o apego à família neste dia. Porém, desentendimentos não estão descartados. Vai valorizar a estabilidade no amor.



GÊMEOS



Bom dia para reunir as pessoas querias – mas todo cuidado é pouco! O diálogo será o ponto alto da relação. Conquista pode virar algo duradouro.



CÂNCER



O seu foco estará nas finanças. Pode receber reconhecimento profissional. A dois, cuidado com brigas por ciúme. Controle as cobranças na paquera.



LEÃO



Aproveite o dia para relaxar. A convivência com a família estará protegida, mas conflitos também podem pintar. Momentos de ternura marcam a paixão.



VIRGEM



Deve sentir vontade de ficar no seu canto. Se for trabalhar, prefira não chamar atenção. Pode se envolver com ex. Escolha as palavras ao lado do par.



LIBRA



O desejo de matar a saudade de todos vai dar as cartas – a internet pode ajudar! A sintonia marca o romance. Amigos dão uma força na paquera.



ESCORPIÃO



Sua atenção pode estar focada no trabalho hoje. Pode conseguir uma grana. Controle as críticas no romance e maneire as exigências na conquista.



SAGITÁRIO



Seu lado aventureiro vai mostrar as caras – mas lembre-se que não é hora de se arriscar! Romance estará leve. Aposte nas redes sociais na conquista.



CAPRICÓRNIO



O desejo de se livrar de tudo o que incomoda tende a crescer. Seu sexto sentido estará em alta. Prepare-se para momentos apimentados no sexo!



AQUÁRIO



Não coloque a saúde em risco para reunir amigos e familiares. A vida a dois está no centro das atenções. Não vai querer lances passageiros na paquera.



PEIXES



Talvez precise fazer sacrifícios para focar no trabalho. Tenha cuidado com imprevistos. A conquista pode deixar a desejar. Dedique-se mais ao par.