Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

ÁRIES



A semana começa com ótimas energias para assuntos de trabalho. Tenha cuidado com o excesso de otimismo. A rotina pode deixar o amor em segundo plano.



TOURO

Vai sobrar boa vontade para dar conta das tarefas. Pode se dar bem em jogo ou aposta. Pode pintar briga na relação. Paquera enfrenta altos e baixos.



GÊMEOS



Assuntos envolvendo a família vão ocupar sua atenção. Sua intuição estará. Há risco de atritos no romance. Se reatar com ex, mantenha em segredo.



CÂNCER



Boas vibrações no contato com os amigos. Tenha cuidado com problemas de comunicação no trabalho. A paquera pode desandar. Demonstre carinho ao par.



LEÃO



Seu lado ambicioso está em alta - controle as contas e faça planos na carreira. Controle a possessividade a dois. Pode ser difícil conquistar o alvo.



VIRGEM



Será mais fácil se concentrar no serviço se cuidar das tarefas que dependem só de você. Tome a iniciativa na conquista. Com o par, esqueça o passado.



LIBRA



Redobre a cautela com boatos e mal-entendidos na vida pessoal e na carreira. Caso escondido pode ser descoberto. Fortaleça a confiança no romance.



ESCORPIÃO



Trabalho em equipe favorecido. Não misture dinheiro com amizade. Se está só, pode se envolver com alguém conhecido. Com o par, a sintonia deve crescer.



SAGITÁRIO



Vai sobrar disposição para correr atrás do que quer. Os astros enviam boas energias para avançar no serviço. Controle as exigências na paixão.



CAPRICÓRNIO

Terá disposição no trabalho. Seja realista nas suas metas. Paquera à distância deve apresentar dificuldades. A rotina pode tirar o brilho do romance.



AQUÁRIO



Podem surgir mudanças em casa, mas serão positivas. Uma amizade pode chegar ao fim - escolha as palavras com cuidado. O desejo está em alta no amor.



PEIXES



Lidar com os colegas não será fácil - não confie demais! A dois, controle as críticas e afaste brigas. Na paquera, não crie tantas expectativas.