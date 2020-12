Por O Dia

Rio - A lua minguante em Virgem convida a refletir sobre aquilo que deve ser cortado da vida. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, nesta semana é necessário ter muito cuidado na hora de gastar dinheiro e é necessário ficar atento para não fazer investimentos de risco.

Sara Zaad afirma que o momento não é de iniciar nada e é fundamental conter gastos, uma vez que Virgem é o signo do essencial, da simplicidade, enquanto Sagitário, onde o Sol está, tem características como o exagero, gastos compulsivos e generosidade exacerbada. “É um pouco desafiador fazer isso, principalmente para quem tem filhos nesse período que o Natal está chegando. Mas este ano atípico de 2020 pede uma reflexão sobre tudo que julgávamos como importante antes da pandemia. Será que o consumismo desenfreado vale a pena?”Nesta semana é preciso privilegiar as prioridades e eliminar velhos hábitos. A cigana aconselha a fazer uma limpeza nas gavetas e colocar a energia da casa para circular. “Reveja o seu conceito de felicidade ligado ao ter. Nem sempre ele é motivado pelo seu verdadeiro ser, mas por quem quer que nós continuemos neste tipo de consumo desenfreado.”Ariano, o eixo ativado da lua minguante no seu mapa natal será o da casa 6, que é a casa da nossa saúde física, da nutrição alimentar saudável, da higiene e de bons hábitos, da rotina do dia a dia e da rotina que estabelecemos com nossos colegas de trabalho. Essa casa também trata dos nossos animaizinhos de estimação. Os eixos da casa 9, que trata de assuntos como fé, esperança e otimismo, expansão de consciência, assuntos filosóficos e espirituais, assuntos de faculdade, leis, processos legais, estudos de idiomas, viagens ao exterior, comércio exterior, importação e exportação também seguem ativos. Cuidado com desavenças no local de trabalho com seus colegas em assuntos polêmicos como religião e política. Você entende que todo mundo precisa seguir a mesma ideologia que você, pensar da maneira como você pensa, mas não é assim que as coisas funcionam. Você coloca as coisas de uma forma bastante direta, e por vezes autoritária, e o sol em sagitário acaba expandindo esta sua maneira de ser, causando muitos conflitos e brigas sem a menor necessidade. É uma semana para cuidar da saúde que estará mais frágil, lhe deixando vulnerável a doenças, principalmente, na região da cabeça, que é seu ponto mais frágil. Muito cuidado com febres, inflamações e acidentes com instrumentos cortantes. Seus animais de estimação, caso os tenha, podem sofrer de alguma maneira nestes dias. Fique de olho!Taurino, o eixo ativado desta lua minguante é da casa 5, que trata dos nosso filhos, diversões, prazeres, festas, alegrias e comemorações, do amor que a gente dá através de nossas obras, e dos jogos e investimentos de risco. Além disso, o eixo da casa 8, que aborda assuntos como a capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge e heranças e investimentos a receber também está no seu mapa. Por mais que você goste de curtir os prazeres da vida, isso deve ser feito com muita responsabilidade, lembre-se que a pandemia ainda não acabou. Estamos em crise e você pode sofrer algum tipo de instabilidade financeira, como prejuízos vindos de seu cônjuge, caso seja casado, ou de algum investimento ou sociedade. Você pode ter aborrecimentos com seus filhos, por isso fique atento e lide com o assunto sempre com paciência, mas de forma firme e mostrando que é você é o adulto e sabe o que é melhor neste momento. Veja tudo de um ponto de vista mais racional, prático e objetivo, você estará com a vitalidade um pouco fraca, sem muita energia e bastante sensível espiritualmente.O eixo ativado no seu mapa natal nesta lua minguante será da casa 4, que fala sobre a casa, patrimônio, pais, a herança que recebemos dos ancestrais, das emoções internas e da “casa” interna, e os da casa 7, que trata das parcerias, sociedades, casamento, dos nossos inimigos declarados e contato com o público. Você estará muito inconstante e isso pode atrapalhar a relação com as pessoas que estão ao seu lado, na sua casa e a relação de você com você mesmo. Terá dificuldades em se entender, estará irrequieto, agitado, mudando de ideia a todo momento. Mesmo que naturalmente você já seja uma pessoa com essas características, o seu estado de ânimo estará mais flutuante nesse período. Uma estafa mental, falta de foco e desconcentração extrema também pode aparecer. Evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Saiba se colocar no lugar do outro e respeite os pontos de vista de quem quer que seja. Pode ter problemas familiares, principalmente, com a mãe ou com outras mulheres da família, então procure ter bastante paciência. Você pode ter problemas por conta de algum processo legal que pode demorar mais tempo do que o previsto. Para aqueles geminianos que tem um negócio em sociedade, muito cuidado! Essas parcerias podem sofrer com desavenças e brigas que podem até mesmo parar na justiça. Procure ser o mais flexível possível em tudo o que fizer.O eixo ativado no seu mapa natal será o da casa 3, que mostra os conhecimentos que adquirimos, os estudos, a comunicação nas redes sociais, relacionamentos com irmãos, primos e vizinho, as viagens curtas que realizamos e o trânsito de uma maneira geral, e o eixo da casa 6, que é a casa da nossa saúde física, da nutrição alimentar saudável, da higiene e de bons hábitos, da rotina do dia a dia e da rotina que estabelecemos com nossos colegas de trabalho e dos animaizinhos de estimação. Muito cuidado com fofocas e intrigas no ambiente de trabalho, canceriano. Isso pode prejudicar a sua imagem profissional. Você deve aprender a não levar tudo para o lado pessoal. Muitas vezes a pessoa nem falou de você, apenas fez uma observação pertinente ao trabalho em si, e você já fica chateado e magoado, criando um clima muito difícil para os demais colegas em torno de você. Respire várias vezes e pense muito antes de falar algo que possa ofender ou magoar o outro.O eixo ativado do seu mapa natal será o da casa 2, que fala de assuntos como dinheiro e os recursos que podemos obter, segurança material e financeira, e o da casa 5, que discorre sobre os filhos, diversões e prazeres, festas, alegrias, comemorações, do amor que a gente dá através de nossas obras e também casa dos jogos e investimentos de risco. É importante que você cuide muito bem de suas finanças, leonino, pois tem muita tendência a esbanjar, gastar em coisas fúteis e muitas vezes artigos de luxo, que são recomendados. Tenha pé no chão e compreenda que não temos ideia de quando a pandemia vai acabar. O ideal nesse momento é guardar dinheiro, de preferência em um investimento que seja de baixo risco. É melhor ganhar pouco, mas de maneira constante do que ganhar muito e no dia seguinte perder tudo. Equilibre suas emoções para não gastar compulsivamente por conta de fatores emocionais e sempre procure ter uma reserva de emergência. Cuide do seu peso nestes dias, pois estará com uma tendência maior a engordar. O relacionamento com os filhos poderá se desgastar esta semana, para quem tem filhos menores, uma vez que os pequenos sentem muito impaciência ao ficar em casa.Virginiano, o eixo ativado da lua minguante no seu mapa natal é o da casa 1, do eu, da personalidade, de como aparecemos para o mundo e como o mundo nos vê, e os da casa 4, que trata da nossa casa física, nosso patrimônio, nossos pais, a herança que recebemos de nossos ancestrais e das emoções internas, da “casa” interna. Você deve ter muito cuidado esta semana, porque estará extremamente vulnerável e sentimental. As pessoas perceberão no seu rosto o seu mau humor e com isso você ficará mais crítico do que o normal, tornando a convivência ao seu lado quase insuportável. Aproveite estes dias de lua minguante, virginiano, para se recolher um pouco mais, curtir mais a própria companhia, fazer uma faxina, não só na casa como uma faxina na alma, para eliminar tudo aquilo que já não te faz mais bem. Muito cuidado também com brigas no ambiente doméstico, pois você pode falar coisas que podem magoar muito as pessoas do seu convívio mais próximo. Nesse período de pandemia temos de nos unir e não ficarmos brigando. Você estará com a saúde mais vulnerável, convém não descuidar, principalmente, de sua alimentação.O eixo ativado do seu mapa natal na lua minguante é o eixo da casa 12, da saúde mental e psíquica, da comunicação com outras dimensões, dos nossos inimigos secretos, traições e da evolução espiritual, e os da casa 3, que mostra os conhecimentos que adquirimos, os estudos, a comunicação nas redes sociais, relacionamentos com irmãos, primos e vizinhos, as viagens curtas que realizamos e o trânsito de uma maneira geral. Você pode estar se sentindo extremamente carente emocionalmente, por isso, tome cuidado para não tomar nenhuma decisão que normalmente você não tomaria caso não estivesse nesse estado. A pandemia está sendo muito desafiadora para você, que gosta muito de estar com gente, tem dificuldade em estar só, mas neste momento isso é necessário. É importante que você saiba lidar bem contigo e ficar sozinho, pois a solidão é necessária para o ser humano. Não se esquive deste encontro consigo mesmo, libriano. Filtre as redes sociais, pois nem tudo é prioridade. Temos uma quantidade enorme de lives rolando, a vida social na internet está efervescente, mas é necessário que você saiba se recolher e ficar com a sua companhia.O eixo ativado do seu mapa natal nesta lua minguante será o da casa 11, que fala dos projetos a longo prazo, sonhos e esperanças, amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado e política. E o da casa 2, que engloba assuntos como dinheiro e os recursos que podemos obter, segurança material e financeira. Também o da casa 8, que diz respeito a capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge, heranças e investimentos a receber. Escorpiano, muito cuidado com “amigos” que só aparecem quando precisam de você para alguma coisa, principalmente para dinheiro. Comece a cortar essas amizades de sua vida, ou pelo menos se afaste um pouco. Evite falar sobre a vida pessoal e financeira. Seja mais reservado do que normalmente já é, não expondo sua vida particular. Muitas pessoas se valem da sua maneira leal de tratar com os amigos e tentam se aproveitar, só que você naturalmente é perspicaz e percebe quando está sendo enganado ou passado para trás. Cuidado com aqueles projetos que podem chegar até você com a promessa de ganhar muito dinheiro. Provavelmente serão golpes, ou vão acabar fazendo com que você caia numa furada.O eixo ativado do seu mapa natal será o eixo da casa 10, que trata da carreira, da coisa pública, status e vocação profissional, caminhos que escolhemos para vida e sucesso, e os da casa 1, do eu, da personalidade, de como aparecemos para o mundo e como o mundo nos vê. Será muito importante esta semana, sagitariano, que você controle o seu jeito de falar, principalmente no seu ambiente profissional. É importante que você se coloque e mostre o seu valor, aquilo em que acredita, mas de uma maneira mais leve, bem-humorada. O clima no seu trabalho pode estar muito tenso, com risco de cortes de funcionários, portanto tenha o maior cuidado possível. Para aqueles sagitarianos que estão à procura de um emprego, não é um momento muito propício, então aproveite o período de lua minguante para se reciclar profissionalmente. Você precisa ter mais jogo de cintura, principalmente, para se adaptar às circunstâncias do momento que não estão fáceis.O eixo ativado do seu mapa natal será o da casa 12, que é sobre saúde mental e psíquica, da comunicação com outras dimensões, inimigos secretos e traições, da casa que traz nossa evolução espiritual, e o da casa 9, que trata de assuntos como fé, esperança e otimismo, expansão de consciência, assuntos filosóficos e espirituais, assuntos de faculdade, leis, processos legais, estudos de idiomas, viagens ao exterior, comércio exterior, importação e exportação. Capricorniano, caso você trabalhe com comércio, principalmente, com exportação, tome cuidado. Nesta semana as coisas podem não caminhar como deveriam, com algum negócio não sendo concretizado. Você pode ter problemas legais, e se estiver esperando alguma sentença judicial talvez ela não seja favorável ou ainda demore um pouco a acontecer. Tenha fé e muita esperança, deixe o pessimismo e a tristeza de lado, por que você estará psiquicamente mais vulnerável. Procure sair um pouco, levar a vida de uma maneira mais leve, deixar esse jeito “carrancudo” de ser para que os dias não se tornem ainda mais pesados.O eixo ativado no seu mapa natal será o da casa 11, que diz respeito aos projetos a longo prazo, sonhos e esperanças, amizades, trabalho em grupos comunitários, voluntariado e política, e a casa 8, que fala da capacidade de renovação diante das crises da vida, medos, fins de ciclos, dinheiro do cônjuge, heranças e investimentos a receber. Aquariano, será muito importante diversificar seus projetos e não dar nada como certo, porque na última hora pode acontecer algo que não dependerá de você, mas que virá de fora. Uma parceria de negócio pode furar, um amigo que você contava que emprestasse algum dinheiro desistir na última hora, um investimento que você achava que ia render dinheiro te dar um grande prejuízo. É importante que você seja um pouco mais malicioso e não acredite tanto nas pessoas. Nem todo mundo tem os mesmos ideais que você. Conte mais com você mesmo e nem tanto com o outro.Pisciano, o eixo ativado no seu mapa natal nesta lua minguante é da casa 10, que aborda assuntos como a carreira, status, vocação profissional, caminhos que escolhemos para vida e sucesso, e o da casa 7, que fala das parcerias, sociedades, casamento, dos nossos inimigos declarados e contato com o público. Muito cuidado com sua energia emocional esta semana, pois você pode estar facilmente carregando problemas que não são seus e sentindo dores que não suas, principalmente, no ambiente profissional. Você precisa entender que é uma pessoa bastante sensível e que se não cuidar de sua mente será sugado com problemas que não são seus. Tenha cuidado também para não deixar que pessoas da sua família te influenciam. Corte na medida do possível aquelas relações que são abusivas. Dê limites as pessoas que acabam se aproveitando de sua empatia.