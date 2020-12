Estrelas NASA

Por O Dia

ÁRIES



Seu lado ambicioso está turbinado! Vai se ligar na opinião dos outros. Controle as críticas na união. Na paquera, preste atenção em alguém popular.



TOURO



Bom dia para expandir interesses no trabalho. Aproveite para fazer cursos. Pode se dar bem em paquera com alguém de longe. Use a criatividade a dois.



GÊMEOS



Mudanças podem acontecer no emprego. O tempo pode fechar em uma amizade. A atração física dita as regras na conquista. Há risco de brigas com o par.



CÂNCER



Junte forças com os colegas. Controle seu temperamento em família. Esqueça as diferenças com o par. Se está só, não vai querer lance sem futuro.



LEÃO



Vai focar na carreira e sobrará disposição até para as tarefas mais chatas. Fuja de mal-entendidos. Drible a rotina a dois. Paquera sem novidades.



VIRGEM



Terá sorte em jogo ou aposta. Mas contratempos podem azedar seus planos. Uma conquista deve ficar mais séria. Na união, briga não está descartada.



LIBRA



Tudo o que tiver relação com casa vai ocupar sua atenção. Se procura trabalho, parentes devem ajudar. Ex-amor pode reaparecer. Controle o ciúme a dois.



ESCORPIÃO



Vai sobrar ânimo para passear, mas deverá cuidar do trabalho primeiro. Abra o coração ao par. Se está só, pode se apaixonar à primeira vista.



SAGITÁRIO



Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha destaque nesta quarta. A possessividade pode dar as caras no romance. A paquera vai ficar devendo.



CAPRICÓRNIO



Nada irá atrapalhar sua produtividade no trabalho! Podem surgir imprevistos em casa. Tenha iniciativa na conquista. A dois, deixe o passado para trás.



AQUÁRIO



Terá boas ideias para poupar. Ouça sua intuição para reconhecer falsidades. O romance fica de lado. Cuidado ao se envolver com pessoa comprometida.



PEIXES



Seu lado sonhador e sensível estará em alta. Não arrisque seu dinheiro. As amizades ganham destaque e ajudam na conquista. Boas novas no romance.