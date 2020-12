Por O Dia

Rio - O atípico ano de 2020 está transformando a vida das pessoas. A pandemia da Covid-19 trouxe muitas dificuldades, seja em relação ao emocional, à saúde ou às finanças. Com a proximidade do final de ano, a terapeuta floral e aromaterapeuta Márcia Rissato, da Mona's Flower, elegeu os óleos essenciais capazes de trazer renovação em cada situação.

Segundo Márcia, os óleos essenciais de lavanda e alecrim são os mais indicados para combater a negatividade. “Eles são capazes de fazer um campo de proteção para que as energias de baixa vibração não se instalem”, acrescenta.O óleo essencial de alecrim traz energia e disposição. “Nada melhor que estar de bem com a vida e com o emocional equilibrado para não dissipar péssimas energias”, indica a aromaterapeuta.“O sândalo restaura a nossa saúde emocional, cuida dos nossos sentimentos e traz sustentação ao nosso corpo físico”, explica Rissato. Retirado de uma nobre madeira, o óleo essencial de sândalo também resgata a paz interior.Os óleos essenciais que atraem prosperidade são aqueles com aromas cítricos e bastante frescos capazes de despertar a vontade de seguir em frente, de lutar e de conquistar. “O Lemongrass tem rápido e duradouro efeito reanimador. Ele ativa no nosso cérebro - responsável pela nossa criatividade e vontade de vencer”, aponta a especialista.