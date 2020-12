Por O Dia

Rio - A lua nova renova a esperança e a fé em dias melhores. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, isso também reflete no amor. Por estar em conjuntura com o Sol em Sagitário, a lua apesar de falar de novos inícios, também diz respeito a uma sinceridade.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 16 de dezembro de 2020

Sara Zaad alerta que é preciso ter cuidado para não magoar os parceiros sem necessidade. “Quanto aos crushes, tome cuidado para não espantá-los antes mesmo de uma relação mais séria começar!”Ainda de acordo com a cigana, Vênus está nos seus últimos dias em Escorpião, trazendo à tona a intensidade. “Além disso, o planeta está mergulhando nas águas de Netuno, que está em Peixes. É preciso mais tolerância e empatia com o outro. Mas, cuidado para não virar vítima na relação!”Sara recorda que Marte ainda está em Áries, ocasionando rompantes e impulsos. “Temos de ter muito cuidado com essa configuração para que não tomemos nenhum tipo de atitude com o nosso parceiro que depois não poderá ser consertada.”Ariano, uma nova lunação está começando. Que tal, desde o princípio, colocar na mesa as atitudes que você não gosta no seu par? A sinceridade é o melhor remédio dentro de uma relação, se não dissermos ao outro aquilo que nos incomoda acumulamos mágoas que depois só explodem em brigas maiores.Porém, quem fala precisa deixar o outro falar, ariano. Não é somente a sua vontade que deve prevalecer. Uma conversa franca, direta, sincera e sem "mimimi" é a melhor saída.Aproveite esta lua nova para colocar os pingos nos "is" e fazer as pazes, caso esteja brigado com seu amor. Mesmo que não esteja brigado, e não goste dessa ideia, chame-o para conversar e discutir a relação de maneira aberta e madura.Para os arianos que ainda não estão em um relacionamento, mas tem algum pretendente à vista, é importante dizer aquilo que você não gosta dentro da relação e aquilo que você também gosta. Deixe que ele também faça o mesmo, assim, como diz o velho ditado, “o combinado não sai caro” e ambos sabem o que esperar dentro de um relacionamento.Preste atenção nas necessidades de seu parceiro e nas suas. Quantas vezes você acaba mantendo um relacionamento por puro comodismo, com preguiça de buscar algo novo que vá fazer mais feliz?Não podemos nos acostumar com a infelicidade, taurino. Não é porque uma relação já dura anos que é boa para nós e para quem está ao nosso lado. Claro, não devemos sair num rompante terminando relacionamentos sérios e estáveis, mas você deve responder à pergunta: eu estou feliz? Meu parceiro ou parceira está feliz? Será que não seria mais interessante para ambos os lados começarmos uma nova história, do que ficarmos numa relação que já deu o que tinha de dar?Responder estas perguntas de forma sincera e honesta poupará muito sofrimento adiante. Como já foi dito: não devemos nos acostumar de maneira nenhuma com a infelicidade e o sofrimento. Vivemos para sermos felizes e nas melhores relações possíveis.O mesmo conselho serve para os taurinos que estão solteiros, mas que querem se apaixonar e iniciar um relacionamento. Pergunte-se se essa é a pessoa certa, se tem valores semelhantes aos seus, ou se vocês estão apenas carentes e por isso querem iniciar um relacionamento.Cuidado com “amigos” que gostam de fazer fofoca e intrigas em seus relacionamentos e já corte de uma vez, sem dar muita abertura. Existem pessoas que não se contém com a felicidade alheia e não conseguem ver um relacionamento feliz, por isso querem acabar com a felicidade dos colegas.Relacionamentos são entre você e seu parceiro ou parceira, e não para serem comentados com terceiros. Tem algum problema que ficou mal resolvido? Aproveite que estamos em uma lua nova sagitariana e fale de forma aberta sobre o que aconteceu. Será que realmente você vai acreditar mais num amigo ou amiga ou na pessoa que você ama? Caso você esteja realmente desconfiado de que seu amor esteja interessado em outro alguém, é a hora de se perguntar porque isso está acontecendo, e onde você falhou.Para aqueles geminianos solteiros, e que estão com crush à vista, muito cuidado para não sair falando de suas paqueras para qualquer pessoa. Desconfie daquele amigo ou amiga que fica falando muito mal da pessoa que você está interessado, ela pode estar somente querendo tirar você da jogada para tomar o seu lugar.Canceriano, nesta lua nova você terá de ter bastante atitude e não esperar muito para agir. Se você e seu parceiro ou parceira estiverem brigados, que tal deixar o orgulho de lado e resolver a questão? Será que seu relacionamento não está precisando de mais romantismo, de uma apimentada, já que estes dias de pandemia estão deixando todos muito confusos e tristes? Será que vale a pena deixar que os ressentimentos e mágoas façam morada em seu coração? Será que não é a hora de parar de achar que você é o único dono da verdade e pedir desculpas ao seu amor, mesmo que você não tenha iniciado a discussão?Faça algo diferente. Chame o seu amor para sair, prepare um jantar especial ou peça algo gostoso em casa, criando um clima romântico. Se tiver filhos pequenos, coloque-os para dormir mais cedo e vá curtir o seu amor.Para os cancerianos que estão solteiros, mas que já tem uma pessoa que balança o coração, que tal deixar um pouco a timidez, canceriana, de lado e chamar a pessoa para sair e conversar? Ver o que rola? Claro que durante a pandemia devemos ter todos os cuidados possíveis, mas se você seguir os protocolos de segurança podem aproveitar uma noite gostosa.Leonino, o amor começa em casa, no seio da família, e ultimamente você não está dando a atenção necessária ao seu parceiro ou parceira. Está bastante distante, o que está afetando a relação e você não está nem percebendo. É necessário se fazer presente, com tempo de qualidade, mesmo que não seja o dia inteiro, porque todos nós temos os nossos afazeres e obrigações.Aproveite a lua nova para fazer uma reviravolta na relação e recomeçar como se vocês fossem namorados. Isso vai reavivar a chama do amor. Faça algo em casa mesmo, promovendo algo divertido entre os dois. Mostre para o seu par que você se importa com ele ou ela.O seu amor é gigante, seu coração enorme, mas às vezes você se esquece de demonstrar, e com isso seu par acha que não tem mais o seu afeto. Mostre que não é nada disso e dê a devida atenção ao seu relacionamento antes que seja tarde demais.Para os leoninos solteiros, não tenham medo de demonstrar sentimentos. Falem o que estão sentindo para seus pretendentes. Tome cuidado com a arrogância e a vaidade, pois não é porque você é uma pessoa que tem autoestima que todas as pessoas vão querer ficar com você. É necessário ter humildade e sabedoria nestes momentos para não passar uma falsa imagem de pessoa superior aos demais, o que pode afastar o crush.Virginiano, que tal aproveitar o início da lunação para deixar de ser tão crítico com seu parceiro e curtir mais a relação, inclusive, do ponto de vista sexual? Muitas vezes nós precisamos sair um pouco desse clima tão pesado da pandemia e curtir um pouco, fazer algo diferente, e não ficar tão paranoico com todos os acontecimentos recentes.Caso você esteja realmente com vontade de terminar a sua relação, haja de maneira honesta e abra o jogo com seu parceiro ou parceira. Temos de ser flexíveis, virginianos. Não podemos simplesmente só cuidar da saúde e esquecer as outras áreas da vida, e o relacionamento é uma delas. Você coloca sempre um nível de perfeição tão exigente em tudo o que faz, que seu parceiro não consegue alcançar este patamar.Se esta vontade de se distanciar de tudo e de todos, inclusive do seu parceiro, é apenas uma fase sua, e você não quer acabar com o relacionamento, procure seu amor para conversar antes que seja tarde demais.Para os virginianos que estão solteiros, vejam se vocês não estão usando a pandemia como desculpas para se isolarem e não se relacionarem com alguém. Muito cuidado para não ficarem sozinhos demais. Amor e sexo também faz parte da vida.Libriano, será que vale a pena agradar o outro e desagradar a si mesmo? É bom que, desde o início da lunação, você deixe bem claro os seus valores e o que espera da relação. Não deixe somente o parceiro ou a parceira dar as cartas. Você precisa ter voz, libriano, e parar com essa mania de colocar as sujeiras da relação para debaixo do tapete. Uma hora o lixo começa a sair e não para mais, e aí dá muito mais trabalho para limpar. Pense muito bem e perceba se você não está dando poder demais ao outro por ter medo de se posicionar.Para os que estão solteiros, comecem a observar as atitudes de sua paquera antes mesmo do relacionamento começar e veja se estão de acordo com as suas expectativas. Desde o início do relacionamento, com os dois sabendo em que terreno pisam e o que podem esperar um do outro, será sempre o melhor a se fazer, evitando aborrecimentos enormes depois da relação já ter se iniciado.Cuidado com a maneira como você se coloca no dia a dia com seu amor, porque você transmite uma frieza tão grande, que ninguém consegue te decifrar nem entender o que você está sentindo, muito menos quem está ao seu lado.Procure demonstrar um pouco o que sente, escorpiano. Isso não demonstra que você é fraco, mas sim a sua fortaleza, pois nem todos estão dispostos a mostrar a sua vulnerabilidade interna. No fundo, você tem um enorme medo de se sentir sozinho. Precisa estar em companhia de alguém, mesmo que não admita isso nem para você mesmo e, muitas vezes, torna-se uma pessoa de convívio difícil.Nada de medo! Esse é o momento para partilhar carinhos, cuidados, sentimentos e amor. Não tenha receio em se sentir cuidado e permita que o seu amor acolha você e cuide de você.Para aqueles escorpianos que estão solteiros, procure olhar no seu ambiente de trabalho, na sua rotina, as pessoas que te enxergam de uma maneira diferente e que até mesmo implicam um pouco com, mas que no fundo está mesmo é interessado.Muito cuidado com impulsividade e imprudência para não pôr o seu relacionamento a perder. Estamos no início de uma nova lunação, que tem seu signo à frente, e você vem trazer a sinceridade dentro das relações. Mas, ao mesmo tempo, às vezes esta franqueza se torna grosseria, o que dificulta a comunicação entre os parceiros.Coloque seu ponto de vista dentro do relacionamento, sagitariano, mas de uma forma mais leve, se possível bem-humorada. Nem sempre precisamos dizer verdades de uma forma cruel, e não somos donos da verdade absoluta todo o tempo.Procure repensar um pouco as suas ações para que a relação não comece a nova lunação com crises e discussões que não acrescentam em nada.Você é uma pessoa esperançosa por natureza, que sabe passar paixão, confiança e otimismo pela vida. É isso que faz com que você encante e envolva as pessoas, e com o seu parceiro ou parceira não é diferente. Só que às vezes o seu jeito "sincero" demais atrapalha e agride, o que deve ser repensado.Não se trata de mentir, mas de “suavizar” a maneira como você faz as suas colocações com seu par, para que vocês possam juntos consertar aquilo que precisa e pode ser consertado dentro da relação.Para os sagitarianos solteiros o conselho é semelhante. Procure não “assustar” os seus pretendentes com a maneira direta demais como você diz as coisas, pois a relação pode nem passar da fase da paquera.Capricorniano, cuidado para não ficar reprimindo seus sentimentos por tempo demais, porque depois você corre o risco de despejar tudo em cima dele de uma forma agressiva, culpando ele ou ela por todos os problemas na relação. Aproveite que estamos numa lunação sagitariana e solte a voz, fale o que está sentindo e peça ajuda caso esteja passando por uma situação desafiadora.Você fica guardando tudo para você, parece uma pedra de gelo sem sentimentos, mas por dentro sofre demais com insegurança e medo de parecer fraco e ser rejeitado pelo seu amor. Mas quem é que não passa por dificuldades? Deixe este lado durão de lado, capricorniano, e abra um pouco a guarda, vai lhe fazer bem.Para os capricornianos que estão solteiros, mas que estão interessados em alguém, de nada vale guardar todo este amor só para você. Tome coragem e se declare, caso você sinta que a pessoa realmente está recíproca com você.Cuidado com discussões polêmicas dentro da relação, isso muitas vezes só enfraquece o casal. Claro que nem sempre a pessoa com quem estamos vai concordar com a nossa maneira de pensar, mas será que tudo você tem de fazer um escândalo, ser do contra e chamar a atenção do seu parceiro de forma agressiva caso ele não concorde com a sua maneira de ver o mundo?Obviamente que os conceitos da sociedade estão mudando e sim, aquariano, para você um parceiro que tenha estes mesmos valores de fraternidade, igualdade, empatia, amor ao próximo e tantos outros ideais são fundamentais, mas será que é preciso que a pessoa pense exatamente como você? Será que não é muito egoísmo de sua parte achar que a pessoa tem de se expressar da mesma maneira que você se expressa nas redes sociais?Isso vai minando a relação, já que seu parceiro não se sente acolhido por ti, muito pelo contrário. Procure já desde o início da lunação levar as coisas mais no bom humor e não ser tão “do contra” simplesmente só para mostrar que você é original e tem a opinião certa sobre tudo.Para os aquarianos solteiros, o conselho é semelhante: muito cuidado com a maneira como você se coloca nas mídias, como chama a atenção dos seus crush, podem te deixar falando sozinho. Temos de saber e entender que nem todos vão pensar como a gente, mas possuem os mesmos valores. O pensar diferente faz parte da relação!Pisciano, nesta lua nova não confie muito na sua intuição, porque ela pode te pregar peças e fazer você brigar com o seu amor, imaginando coisas e traições que não existem. Você é uma pessoa naturalmente sensível, mas nem sempre as intuições que recebe são suas, mas sim da energia que você capta das pessoas ao seu redor.Evite comentar com pessoas amigas sobre problemas dentro de seu relacionamento, porque cada uma vai responder de acordo com o que ela pensa ou viveu, e isso pode te deixar ainda mais confuso, fazendo com que você tome decisões precipitadas. A melhor maneira de acabar com qualquer dúvida é conversar com seu parceiro abertamente sobre as suas desconfianças e inseguranças. Não tenha medo de se abrir ou se mostrar vulnerável. Muitas vezes nossos amores passam pela mesma situação que nós.Para aqueles piscianos que estão solteiros, mas que estão apaixonados, apenas tenham o cuidado de realmente ver se toda a expectativa que você está gerando em torno do seu crush vale a pena.Muito cuidado com idealizações, pisciano. Prefira sempre pessoas reais do que príncipes encantados, que podem parecer lindos em um primeiro momento, mas depois se tornam sapos feios.