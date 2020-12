Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

ÁRIES



É dia de ser produtivo e a Lua emana excelentes energias para você se concentrar. Na vida amorosa, um bom papo ajudará a relação com o parceiro.



TOURO



Seu lado mais ousado está aflorado. Só pense duas vezes antes de ir às compras. Chance de dar certo na paquera com alguém bem humorado.



GÊMEOS



Conte com a sua intuição para resolver tarefas. Mantenha o foco e não se distraia com diversas atividades. Os momentos de romance serão divertidos.



CÂNCER



O contato com os amigos vai estar em dia. O momento é bom para descobrir novos interesses. Aposte na sensualidade para seduzir uma nova paquera.



LEÃO



A sua atenção estará voltada para assuntos profissionais. Deixe o seu lado ambicioso falar mais alto. Você pode fortalecer o relacionamento.



VIRGEM



Você pode estar mais a fim de encantar as pessoas. Se está em busca de um novo amor, o seu lado exigente pode tornar a paquera um pouco complicada.



LIBRA



O momento é favorável para a organização. No romance, você pode curtir momentos intensos. Aproveite para curtir o tempo a sós com o parceiro.



ESCORPIÃO



Ao longo do sábado, seu jeito comunicativo fica em destaque e facilita a convivência. Uma paixão recente pode evoluir para uma relação mais séria.



SAGITÁRIO



Hoje, uma oportunidade para conseguir uma renda extra irá surgir. No romance, o equilíbrio está no ar e você e o seu parceiro irão se entender bem.



CAPRICÓRNIO



Você tem tudo para se destacar na paquera graças ao seu encanto. Também é um dia para aproveitar a sorte. Participe de promoções, se possível.



AQUÁRIO



Invista mais na sua imagem e até faça algumas compras para você ou para a família. A saudade de um ex-amor pode vir à tona.



PEIXES



A habilidade para se comunicar será um grande trunfo. Aposte no contato com pessoas queridas. No romance, saia da rotina e anime um pouco as coisas.