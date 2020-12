Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

ÁRIES



O desejo de conhecer gente nova vem à tona. Cuidado com a saúde na pandemia. Você não terá que fazer muito esforço para viver uma paixão.



TOURO



Publicidade

Reserve um tempo para rever gastos de casa ou planejar melhor o orçamento. Tanto na vida amorosa como na conquista, os astros estarão favoráveis.



GÊMEOS



Você deve encontrar novidades. Confie em sua intuição e aproveite o seu dia. Para os compromissados, o lado encantador pode dar as caras.





CÂNCER



Publicidade

Diminua sua lista de afazeres e cuide do seu corpo. No amor, a paixão vai incendiar os momentos de intimidade e fortalecer os laços com o parceiro.



LEÃO



É um bom momento para procurar ajuda ou conselho dos amigos. Seus amigos também podem trazer uma surpresa especial no amor.



VIRGEM



Publicidade

A sua vida social irá se destacar. Aproveite para fazer contatos profissionais. Para conquistar uma paquera, aprimore o seu visual.



LIBRA



O seu lado aventureiro está mais ativo. Você estará a fim de interagir com pessoas diferentes. Descontração marcam os momentos com o companheiro.



ESCORPIÃO



Publicidade

O dia inicia uma fase de desapego aos velhos hábitos. Confie em seus instintos. Você pode se surpreender dando uma nova chance a uma paixão.



SAGITÁRIO



O contato com as pessoas queridas será o grande destaque de hoje. Converse com os amigos. A vida amorosa vai contar com a proteção das estrelas.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Os astros avisam que é necessário cuidar do corpo. O trabalho pode gerar bons resultados. As obrigações vão deixar as paqueras um pouco de lado.



AQUÁRIO



Os seus relacionamentos estarão protegidos. Será difícil encontrar alguém capaz de resistir ao seu charme. Não deixe de fazer contato com a família.



PEIXES



Publicidade

Converse, relembre bons momentos e fortaleça os laços, mesmo a distância. Na vida a dois, boas lembranças do início do romance podem vir à tona.