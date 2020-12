Planeta Terra NASA

Por O Dia

ÁRIES



A relação com a família pode estremecer. Bom momento para focar no contato com os filhos. Há sinal de romantismo e alto-astral na vida a dois.



TOURO



O fim de ano vai trazer turbulência para os relacionamentos. Aposte na diplomacia para resolver os atritos. Demonstrações de afeto estão em alta.



GÊMEOS



Controle o desejo de comprar. Gente nova irá surgir em sua vida. As estrelas apontam que você vai se divertir com uma conquista amorosa.



CÂNCER



Resolva suas tarefas com bastante empenho. Não se cobre em excesso. A confiança em si mesmo pode melhorar a convivência com o par.



LEÃO



Cautela pra não perder a paciência. Você vai resolver alguns assuntos pendentes. Confie na sua sensualidade para atrair a paquera.



VIRGEM



Problemas podem surgir na relação com as pessoas queridas. Se divirta sem deixar de cuidar da saúde. Evite magoar o parceiro com palavras.



LIBRA



Mantenha o foco nas suas responsabilidades e ouça seu sexto sentido. Aposte no bom humor para atrair olhares de novos pretendentes.



ESCORPIÃO



Cuide das tarefas antes de se divertir. Não exagere nas comidas e bebidas das festas de final de ano. Os momentos a dois podem ficar um pouco tensos.



SAGITÁRIO



Atenção para não ser muito sincero. Excesso de gastos no final de ano merece cuidado. É hora de surpreender quem ama com uma boa novidade.



CAPRICÓRNIO



Busque não se estressar ou relembrar problemas antigos. Cuide do seu corpo. O seu lado sensual ganha vida e pode animar a vida com o seu par.



AQUÁRIO



É momento de finalizar as obrigações. Mal-entendidos podem surgir. Aproveite a virada do ano para dar o próximo passo no relacionamento.



PEIXES



Há sinal de tensão com os amigos. Fique tranquilo e não se estresse. Tome conta do que vinha adiando. Um flerte tem tudo para evoluir rapidinho.