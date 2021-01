Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 06:00

ÁRIES



O astral indica que é importante ter cautela hoje, especialmente na área financeira. Guarde suas economias. Na conquista, aposte numa mensagem picante.



TOURO



Evite tomar decisões precipitadas. Utilize a sua determinação para atingir as metas de hoje. No amor, é possível que sinta dificuldade para relaxar.



GÊMEOS

Bom momento de clareza para definir planos para o futuro. Algumas surpresas financeiras podem ocorrer. Relaxe em casa com o parceiro à noite.



CÂNCER



Elabore novas estratégias para se dar bem no trabalho. Dedique um tempo aos seus familiares. Você se sentirá mais romântico. Aposte na paquera.



LEÃO



Assuntos comerciais e profissionais poderão estar no seu foco. Evite tomar decisões importantes. No fim do dia, procure relaxar, namorando um pouco.



VIRGEM



Não se deixe abalar por desafios da rotina. Adapte sua forma de lidar com as tarefas e siga em frente. Preocupações podem atrapalhar as conquistas.



LIBRA



Hoje o dia irá trazer otimismo. Ações tomadas no passado podem começar a ter resultado. Oportunidade de desenvolver novas relações e romances.



ESCORPIÃO



Uma dificuldade emocional pode surgir. Organizar suas finanças irá gerar novas possibilidades. Momento bom para planejar o futuro com o parceiro.



SAGITÁRIO

A prudência deve nortear suas ações hoje. Cuidado com as finanças para não comprometer seus projetos pessoais. Muito companheirismo na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Você irá sentir uma vontade de inovar. Novas possibilidades podem se mostrar para você. A tensão será um desafio para aproveitar o romance.



AQUÁRIO



Adote uma postura mais receptiva no dia a dia. A Lua pode indicar bons caminhos para o seu futuro, A organização será o tema da relação com o par.



PEIXES



Dia para lidar com desejos e preocupações profundas. A coragem será a forma de solucionar os problemas. Fantasias podem apimentar a paquera.