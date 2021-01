Amor Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 12:50

Rio - A lua minguante nesta semana elimina os excessos do final de ano. Por estar posicionada no signo de Libra, a mensagem que ela passa é de equilíbrio e bom senso.

Além disso, a cigana e sensitiva Sara Zaad explica que Libra é um signo que rege os relacionamentos e a lua minguante traz a necessidade de repensar o que vale a pena para a vida. “A lua libriana convida a perceber se estamos nos esquecendo de nós mesmos para agradar o outro”.



Além disso, a cigana e sensitiva Sara Zaad explica que Libra é um signo que rege os relacionamentos e a lua minguante traz a necessidade de repensar o que vale a pena para a vida. "A lua libriana convida a perceber se estamos nos esquecendo de nós mesmos para agradar o outro".

Para os que estão solteiros, a cigana afirma que é importante deixar claro o que deseja dentro de uma relação." A lua minguante não é para iniciar um relacionamento. Na verdade, ela fala de términos e de fim de ciclos. Deixe tudo muito bem alinhado para que na lua nova você esteja pronto para ter um relacionamento estável da maneira que você quer e merece".

ÁRIES



Ariano, muito cuidado para não perder a paciência e expor situações do casal que sejam para ficar somente entre vocês dois. Nesta semana de lua minguante você estará extremamente direto e isso pode causar um enorme estresse no seu relacionamento.



Caso você realmente esteja querendo sair da relação, jogue limpo, seja honesto, e converse com o seu amor de uma maneira um pouco mais gentil, mesmo verdadeira.



Não adianta ficar insistindo numa relação que não dá mais para continuar, então chegue e fale com a pessoa em vez de ficar brigando e arrumando briga por bobagem.



Você ficará bem mais leve depois disso e o fim de uma relação não significa que ela não deu certo, mas que ela funcionou durante o tempo que tinha que funcionar. Seguir caminhos diferentes é natural. Caso você não queira terminar a relação, mas esteja chateado com algo que seu parceiro fez, abra o jogo com a pessoa. Fale aquilo que você está sentindo, mas tenha cuidado somente para não magoar nem brigar sem necessidade.



Para os solteiros, pense muito bem antes de se amarrar a alguém nesta lua, pois você poderá estar muito impulsivo e se apaixonar facilmente e lá na frente pode ver que a pessoa não era exatamente aquilo que você pensou que fosse em poderá se arrepender.



TOURO



Taurino, não tenha medo de dizer o que você está sentindo para o seu parceiro, senão você corre o risco de perder essa pessoa. Você demora tanto pra fazer as coisas e pra tomar uma atitude que pode passar ao seu par uma imagem de desinteresse de sua parte, e isso nem sempre corresponde à realidade.



Sabemos que você precisa se sentir seguro para fazer qualquer coisa, antes de dar um próximo passo, mas esta será uma semana em que você terá de realmente colocar os pingos nos is dentro da relação, falar o que você sente, expor aquilo que vai dentro do seu coração.



Só não deve fazer isso de qualquer jeito nem de uma maneira grosseira, mas expor aquilo que vai dentro de você para o seu parceiro é fundamental para que ele ou ela saibam o quanto você gosta dela, o quanto ela é importante, o quanto você a admira e a ama.



Por mais que você seja carinhoso, procure estar ao lado da pessoa, muitas vezes precisamos ouvir da boca de nosso amor o quanto somos importantes. Isso você precisará fazer antes que seja tarde demais.



Para os taurinos solteiros, muito cuidado com as exigências que você faz para estar dentro de uma relação. Normalmente, você só vê o seu lado e o crush é que tem de se adaptar ao seu jeito de ser. Um relacionamento é uma via de mão dupla, o amor para funcionar tem de ser recíproco e se só um cede a relação fica desigual e não tem a chance de dar certo.



GÊMEOS



Geminiano, não tenha medo de dar um basta no relacionamento que não te faz mais feliz. Coloque-se, saia de cima do muro! Muitas vezes ficamos inventando relações paralelas ou nos interessamos por outras pessoas, não porque somos pessoas sem caráter que traem porque querem, mas sim porque dentro de nosso relacionamento tem mágoas caladas e não resolvidas.



Nós vamos nos adaptando ao outro, agradando o outro, fazendo tudo que ele gosta e nos esquecemos da gente e quando paramos para perceber é difícil sair do buraco em que nós mesmos nos metemos.



Não tenha medo de iniciar 2021 de uma maneira diferente, e se for necessário sim, corte quem é o que faz mal, principalmente se seu relacionamento for abusivo e tóxico.



Caso seja muito desafiador sair desta relação, se você sente que o seu parceiro está te manipulando de alguma maneira, peça ajuda. Exponha o que sente de uma forma bem clara e não permita que te tire a paz continue em 2021.



Para os geminianos solteiros, cuidado para não confundir uma boa noite de sexo com amor verdadeiro, porque depois você pode se arrepender muito se continuar nessa relação. Viva momentos quentes com o crush sim mas não crie expectativa demais.



CÂNCER



Canceriano, será que você não está apenas olhando para as suas necessidades dentro do relacionamento e se esquecendo de seu parceiro? Você muitas vezes culpa a pessoa que está ao seu lado por ela não dar carinho, amor, atenção o suficiente e fica o tempo todo cobrando. Mas não se dá conta de que o amor não pode ser cobrado, ele acontece de uma forma natural ou não.



Muito cuidado para não forçar situações que deixem seu parceiro cada vez mais distante de você. Se você realmente gosta da pessoa e não quer que esta relação acabe procure perceber aquilo que a pessoa tem de desejos e de vontades. Pergunte se ela está insatisfeita, procure ouvi-la e tente entender suas emoções. Você perceberá que ela se abrirá naturalmente sem você precisar forçar absolutamente nada.



Muitas vezes você também fica chateada com a pessoa, fecha a cara e quer que ela adivinhe o que aconteceu, o que torna a relação extremamente pesada, já que nem sempre a pessoa sabe o que fez para que você ficasse aborrecido. Aconteceu algo que você não gostou? Fale na hora, não faça rodeios nem dramas e dê também a pessoa o direito de dizer também o que ela não gostou que você fez.



Dessa forma a relação tem tudo para dar certo. Para os cancerianos que estão solteiros, procurem demonstrar o que vocês sentem, não fiquem fazendo joguinhos demais nem tratem o crush como se ele fosse seu filho. Tomem a iniciativa, não fiquem aguardando o crush chegar.



Vá estudando o comportamento do paquera durante esta lua minguante e deixe bem claro o seu interesse nele. Você verá que desta maneira mais direta você terá muito mais chances de conseguir a pessoa e também ter um relacionamento saudável.



LEÃO



Leonino, não deixe que a desesperança tome conta da sua vida e afete sua relação. Ame, se apaixone novamente pela mesma pessoa apimentando e esquentando a relação de vocês, ria, brinque.



Estamos vivendo um clima tão tenso ultimamente, por conta da pandemia e das incertezas da vida, que acabamos esquecendo de dar até não aquela pessoa que está todos os dias ao nosso lado.



Se você tem filhos pequenos, veja se pode deixá-los com alguém da família e leve seu amor para jantar ou ter uma noite romântica só os dois. Mesmo que não possa sair de casa no momento, coloque as crianças para dormir mais cedo e reacende o fogo da paixão entre vocês.



Dê flores para sua amada ou um presente, mostre o quanto esta pessoa é especial para você, não deixe que a relação perca a força nos problemas e dificuldades do dia a dia.



Para aqueles que estão solteiros, aproveite a lua minguante para sair com o crush sem expectativas, sorrir, brincar, amar e ver no que dá. Seja leve, seja solto, seja você.



VIRGEM



Virginiano, essa semana, seja o que for fazer em relação ao seu relacionamento, faça de uma forma pensada, objetiva, pragmática, e não tome nenhum tipo de decisão sem antes refletir bastante.



Pense em você, nos seus valores, naquilo que é importante para a sua alma, para o seu coração e sentimentos e se pergunte se a pessoa que se encontra com você possui estes mesmos valores, mesmo que ela os apresente de maneira diferente.



Não dá para ficar com uma pessoa que não respeita aquilo que você sente, que briga por tudo, te faz de capacho e tenta te fazer escrava de uma relação que não te faz mais feliz.



Devemos ter muita certeza quando nos decidimos a terminar com um relacionamento, devemos levar em conta muitas variáveis, mas devemos sim tomar uma atitude e agir quando um amor já não nos faz bem. Se esse é o seu caso, pare e pense, e veja se dá pra concertar com uma conversa, e se não der, que cada um possa ir pro seu lado e ser feliz em outras direções.



Pense nisso antes de ficar mantendo um relacionamento infeliz, virginiano. Para os virginianos solteiros, que estão conhecendo alguém, se faça esta pergunta: a pessoa tem os valores semelhantes aos seus, quer a mesma direção, partilha dos mesmos sentimentos? Não tenha pressa para iniciar uma relação, faça estas perguntas antes.



LIBRA



Libriano, será que vale a pena viver dentro de uma relação que só te causa dor e que você briga mais do que vive em harmonia? Você fica tentando tapar o Sol com a peneira, quer viver uma relação que não tenha nenhum tipo de conflito, mas isso é impossível. Não existe um relacionamento em que não se tenha algum tipo de discussão e, muitas vezes, elas são necessárias para que se possam colocar os problemas em pratos limpos e não ficar acumulando mágoas e raivas.



Chame o seu amor para conversar, fale o que sente antes que você exploda. Quando você agrada demais o seu parceiro, você desagrada a si mesmo libriano. Muito cuidado com inconstância e também com idealizações excessivas de quem está ao seu lado.



Não existe um par perfeito, príncipe encantado de contos de fada, mas existem sim pessoas reais que juntas lutam para que um relacionamento dê certo, que conseguem com boas conversas e respeitando o espaço do outro resolver as suas questões.



Caso isso não esteja acontecendo em sua relação, não importa que ela tenha dias ou anos, chegue para o seu par e termine se for necessário. Mas não fique em nada que vai tirar a sua paz de espírito e que vai te fazer ficar triste ou infeliz.



Para os librianos solteiros, tenha muito cuidado antes de escolher alguém para ficar ao seu lado, uma vez que a pessoa pode em um primeiro momento se mostrar perfeita, mas depois se transformar num grande pesadelo. Tenha um olhar crítico e desconfie de pessoas perfeitas demais.



ESCORPIÃO



Escorpiano, pense muito bem antes de falar algo que vá magoar o seu amor, porque quando você abre a boca você fala, às vezes, palavras bastante duras. É importante que você reflita muito antes de ficar imaginando coisas, pois nem sempre você está correto nos seus pensamentos e nas suas paranoias.



Nem sempre o parceiro está tramando algo contra você, nem sempre o silêncio de alguém quer dizer que ele está mentindo ou tentando te enganar de alguma maneira. Você pode ser uma pessoa muito segura, escorpiano. Mas nem sempre isso é verdade e morre de medo de perder a pessoa amada, por isso: se controle.



Seja mais leve, solte mais o seu amor, saiba que você consegue ler a alma do outro mas muitas vezes não consegue ler a sua própria e não percebe quando a sua ansiedade está indo longe demais. Todos nós temos o direito de sermos livres e relacionamento não é uma prisão.



Para os escorpianos que estão de olho em algum crush muito cuidado para não espantá-los logo de cara com seu jeito possessivo, ciumento e controlador. Dê espaço para a pessoa respirar!



SAGITÁRIO



Sagitariano, será que você não está arrumando guerra no seu dia a dia no relacionamento porque no fundo você não consegue viver em um cotidiano previsível? Nem sempre a vida será uma aventura. Você precisa entender que entrar em um relacionamento sério requer paciência, estabilidade e rotina.



Nem tudo será o tempo todo alegre e otimista e está tudo bem. Valorize o seu parceiro enquanto ele ainda está ao seu lado.



Você sempre tem medo de relacionamento porque acha que a pessoa vai tirar a sua liberdade mas estar em uma relação não é estar em uma prisão.Estar em uma relação e parceria, é amizade, é amor, é paixão, é saber que tem dias bons e dias ruins, mas estar ao lado de alguém que nos ama verdadeiramente não tem preço, então se entregue sem medo sagitariano e não se dê desculpas pra si mesmo.



Para os sagitarianos solteiros, procure trabalhar dentro de si esse medo de estar em uma relação e se entregar. Procure colocar no papel as qualidades que deseja em uma pessoa, o que ela precisa ter para estar ao seu lado e ame sem medo de ser feliz.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, nestes dias de lua minguante aproveite para resolver todos os problemas de seu relacionamento, não tenha medo de finalmente tomar uma atitude. Pense muito bem se essa pessoa que está ao seu lado é com quem você quer estar para o resto de sua vida e construir uma parceria estável e de confiança, porque se não for você pode estar preso a um relacionamento sem futuro que só te deixará frustrado.



Também de nada adianta se afundar no trabalho para fingir que os problemas com o seu parceiro não existem, pois isso só vai adiar os problemas. Seja firme, não tenha medo de expor o que pensa e decida a sua situação de uma vez com seu amor antes de uma nova lunação chegar.



Deixe ir se a pessoa tiver de ir e se há solução para a relação conserte mas faça algo em de reprimir os seus sentimentos. Para os capricornianos solteiros, pense no que você quer a longo prazo em uma relação? Quais as qualidades que o parceiro deve ter para se candidatar a seu coração?



Colocando estas coisas de uma maneira bem clara e direta você evita aborrecimentos futuros, porque como diz o ditado: 'o combinado não sai caro'.



AQUÁRIO



Há quanto tempo você está escondendo o que sente? Há quanto tempo você está se sentindo cansado e frustrado por conta das discussões que estão acontecendo no seu relacionamento?



É claro que não devemos fazer nada na hora da raiva mas ficar segurando o que sentimos, ou então agir friamente mas sem dizer ao seu parceiro o que está acontecendo do que adianta? Não vai resolver a questão e as brigas vão continuar.



Caso a relação realmente não esteja indo bem então que vocês possam conversar de forma adulta. É o momento de agir com a cabeça, aquariano. Coloque o seu ponto de vista e deixe que o outro exponha os dele para que vocês dois possam chegar num consenso.



O que não dá mais pra ficar acontecendo são as discussões constantes em que palavras são ditas e acabam magoando ambos os lados. Neste período da covid-19 todos nós estamos com os ânimos à flor da pele, é natural que haja problemas dentro de casa, afinal o isolamento social fez com que as pessoas convivessem 24 horas por dia.



Mas isso não quer dizer que precisa se conviver em guerra o tempo todo. Para os aquarianos solteiros, procurem ver se realmente este é o momento ideal para conhecer alguém, para ter uma pessoa ao seu lado, caso realmente tomem esta decisão é importante que a compatibilidade intelectual entre vocês seja algo que possa unir o casal, mesmo com diferentes pontos de vista.



PEIXES



Pisciano, muito cuidado com intrigas e fofocas que “amigos” podem fazer de você pro seu amor. Não fale sobre a sua vida amorosa para qualquer pessoa! Cuide de sua energia e da sua relação, se preserve, existem pessoas que querem saber da nossa intimidade para depois agir de forma suja, inclusive tentando levar de nós o nosso parceiro. Nem sempre as pessoas que se dizem nossas amigas são de verdade. Às vezes, elas podem estar prontas para usar nossa vulnerabilidade para nos destruir, porque se sentem incomodadas com a luz e jeito de ser.



Antes de brigar com seu parceiro por conta de alguém, procure ouvir a sua intuição e sensibilidade. Conte até mil se for necessário, mas não brigue logo de cara com seu amor, pondere, tenha bom senso, procure ouvir o que seu amor tem a dizer antes de entrar “na pilha” de quem quer que seja.



Nesta lua minguante filtre aquilo que quer ouvir e procure afastar de perto de você as energias negativas de quem não quer sua felicidade. Para os piscianos solteiros, se estiverem envolvidos com algum crush, não comentem nada com ninguém, tire estes dias de lua minguante para conversar diretamente com a pessoa que você está interessado e tire suas próprias conclusões.