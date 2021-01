Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 06:00

ÁRIES



Hoje o dia irá trazer oportunidades de renovação. Promoções ou mudanças de emprego podem ocorrer. Na conquista, a paixão vai dar as caras.



TOURO



Momento especial para focar na segurança financeira. Solicite uma ajuda, se necessário. É hora de fazer escolhas e definir metas na vida em casal.



GÊMEOS



Mudanças no dia a dia podem ser feitas. Evite continuar se envolvendo com situações que te estressam. Fique tranquilo e desfrute da relação com o par.



CÂNCER



Grande transformações no horizonte. Decisões definitivas e drásticas podem ser tomadas. Exponha seus sentimentos para voltar a conviver bem no amor.



LEÃO



O astral sugere uma ótima ocasião para oportunidades de trabalho. Pode precisar de ajuda para resolver assuntos inacabados. Dialogue com o parceiro.



VIRGEM



Dia para ser ousado. Seja na vida pessoal ou profissional, aceite os desafios e procure encontrar novas soluções. Controle a insegurança com o par.



LIBRA



É o momento para se livrar de desgostos na sua rotina. Não fique decepcionado se precisar deixar algo para trás. Na paquera, talvez surjam pressões.



ESCORPIÃO



Foque em seus projetos pessoais. Não se irrite ou se deixe levar pela emoção no convívio do dia a dia. Tenha cuidado com a saúde.



SAGITÁRIO



O astral sugere que mudanças estão em alta. Caso deseje trocar de emprego, agora é a hora. O diálogo é a chave da relação amorosa.



CAPRICÓRNIO



Boa chance de colocar seus sonhos em prática. Inicie novos desafios. Vai encontrar conforto no contato com os pais e com o companheiro romântico.



AQUÁRIO



Utilize a inteligência e a criatividade no trabalho. Seu lado sociável vai te ajudar a lidar com os compromissos. Conflitos na vida a dois podem surgir.



PEIXES



A persistência vai te auxiliar e te trazer bons resultados. Mesmo com tensões emocionais, siga firme. No amor, chance de formalizar uma relação.