Sol AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 06:00

ÁRIES



Alguns imprevistos podem surgir no ambiente de trabalho. Utilize o raciocínio para se livrar deles. Seja paciente e mais prudente na profissão e na paquera.



TOURO



Sua vida pode ter algumas transformações hoje. Não se assuste, isso pode ser bom. No romance, aproveite o momento para inovar um pouco mais.



GÊMEOS



Reconstrução é a palavra do dia. Após as festividades, é importante focar na rotina e nos afazeres. Na vida em casal, converse e namore bastante.



CÂNCER



Dia para se organizar. Planeje metas para conquistar seus sonhos nesse novo ano. O dia não dará oportunidades de paquera. Reflita um pouco.



LEÃO



Tenha equilíbrio e força emocional para lidar com seus compromissos. Aproveite para cuidar de sua saúde e mantenha-se disponível para uma relação.



VIRGEM



Inicie um novo projeto na vida pessoal ou profissional. Um problema de saúde pode ser curado. Uma atividade física pode lhe deixar mais disposto.



LIBRA



Você pode enfrentar alguns desafios. Conte com seus talentos para evitar complicações. Fortaleça o contato com seus amigos e com o seu par amoroso.



ESCORPIÃO



Os seus planos começam a apresentar resultados. Novas oportunidades surgirão. O contato com o companheiro pode te ajudar a se organizar.



SAGITÁRIO



Possibilidades de negócios podem abrilhantar o dia. Seja organizado e paciente. Na vida amorosa, planos a dois podem aproximar você e seu parceiro.



CAPRICÓRNIO



Direcione a sua energia para o mundo do trabalho. Relacionamentos profissionais podem surgir. Uma paquera pode ganhar uma maior estabilidade.



AQUÁRIO



Você terá grandes chances de sucesso hoje. Aposte em novos projetos financeiros e profissionais. A relação com a família e o par merece cuidado.



PEIXES



Você irá conviver com muitas energias positivas. O momento é bom para direcionar a projetos sociais ou aprimorar o contato com a família e o parceiro.