Café Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 12:50

Rio - O café tem propriedades que atraem motivação e alegria, fazendo com que os sentimentos ruins não apareçam. As simpatias com a bebida amplificam as energias dão rapidez à conquista dos resultados almejados.



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 13 de janeiro de 2021

Publicidade

Simpatia do café para atrair boas energias



Escreva em um papel branco o que você deseja. Depois, dobre e coloque dentro de um copo. Acrescente um punhado de pó de café, outro de açúcar e sete moedas de qualquer valor. Encha o copo com água, acenda uma vela e mentalize energias positivas. Quando a vela queimar por completo, jogue o ritual em um jardim florido. Lave o copo e volte a usá-lo normalmente.