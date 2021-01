A passiflora também é conhecida como flor-de-maracujá Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 13/01/2021

Rio - A passiflora tem propriedades calmantes que amenizam a ansiedade, o estresse e a insônia, proporcionando o bem-estar, magnetismo e relaxamento. É importante frisar que esse banho não é recomendado para quem tem pressão baixa, alergia à planta e está grávida.



Banho para acalmar os ânimos



Retire as pétalas da passiflora e coloque em um copo com água. Amasse o miolo da planta, colocando em um litro de água fervente. Enquanto espera a água amornar, tome seu banho higiênico. Em seguida, coe as pétalas que estão no copo e despeje a solução na outra que foi para fervura. Jogue o banho do pescoço para baixo, mentalizando bem-estar e boas energias. Deixe o corpo secar naturalmente e jogue as pétalas em um jardim.