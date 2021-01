Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 06:00

ÁRIES



Cuidado com tarefas que envolvam riscos. Procure se distrair e relaxar na companhia da família. O astral pode ajudar você a melhorar seu romance.



TOURO



Publicidade

Dia para cuidar do corpo e da mente. O descanso e uma boa alimentação vão te ajudar a repor energias. Na paquera, chances de conquista podem surgir.



GÊMEOS



Foque em boas energias para realizar grandes escolhas. Cuidado especial com a família e amigos. Os encontros com a pessoa amada podem te fortalecer.



CÂNCER



Publicidade

Namore e paquere bastante. O astral favorece o romance. Afaste os pensamentos tristes de sua cabeça. Dedique um tempo para a sua família.



LEÃO



Sonhos e aventuras românticas podem melhorar o seu dia. Foque em atividades físicas no conforto do seu lar. Na intimidade, momento excelente para curtir.



VIRGEM



Publicidade

Aproveite a preguiça da manhã para descansar com o seu par. As exigências do dia a dia podem desequilibrar. Aceite os imprevistos com adaptabilidade.



LIBRA



Emoções conflituosas irão aparecer. Existirá uma pressão sobre suas finanças. Cuidado com as preocupações que podem afetar seu relacionamento.



ESCORPIÃO

Publicidade

O namoro e o contato com o parceiro estarão em alta. A sua sensibilidade estará muito aflorada e pode sair do controle. Adote uma postura equilibrada.



SAGITÁRIO



Você pode retomar um sonho engavetado do passado. Converse com o par para alcançar seus objetivos. Dia bom para namorar e paquerar.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Focar em atividades de lazer irá ajudar você na recuperação a ficar bem. Dedique um tempo a amigos. Cuidado com lembranças negativas no relacionamento.



AQUÁRIO



Hoje você irá enfrentar dificuldades para realizar as atividades. Também terá pouca disposição para reuniões sociais. Dedique um tempo maior ao par.



PEIXES



Publicidade

O astral é favorável a sonhos e projetos futuros. Aproveite e aposte em novos projetos. O ritmo da paixão será repleto de romantismo e criatividade.