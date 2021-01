Planeta Terra NASA

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 06:00

ÁRIES



Oportunidades no ambiente profissional podem surgir. Evite compras desnecessárias. Em casa, preste atenção no que seu par tem a dizer.



TOURO



Publicidade

Um assunto que vem perturbando sua mente pode ser resolvido. Ocupe-se com os seus projetos. No romance, você poderá enfrentar uma situação tensa.



GÊMEOS



Despeje suas energias num negócio que ainda está engatinhando. Ousadia e determinação serão necessários também. Evite críticas na vida em casal.



CÂNCER



Publicidade

Uma ferida pode ser reaberta. Você pode obter realizações no ambiente profissional. Mantenha uma atitude conciliadora no romance e colha os frutos.



LEÃO



Os desafios irão marcar a sua semana. Novas energias e novos negócios vão surgir. Dedique parte do seu tempo aos seus familiares e amor.



VIRGEM



Publicidade

O momento é bom para realizar seus sonhos. Você poderá se sentir mais produtivo. Adote uma postura positiva e receptiva com seu companheiro.



LIBRA



Você pode ter que lidar com uma situação desconfortável. Aproveite o momento para esbanjar sua coragem. Você pode contar com a ajuda do seu amor.



ESCORPIÃO



Publicidade

O dia começa com muita energia e disposição. Aposte em negócios ou faça algumas compras para você. Se cuide e compartilhe os problemas com o par.



SAGITÁRIO



Enfrente seus desafios com ousadia e ambição. O clima é ótimo para você alcançar os seus objetivos. Desfrute de muito companheirismo na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Você se sentirá confiante quanto às suas iniciativas. Comece um novo projeto ou um hobbie. Organize seu orçamento e planeje o futuro com o parceiro.



AQUÁRIO



O dia se inicia cheio de energia. Faça mudanças no campo profissional e tire ideias do papel. O momento é bom para resolver problemas na relação amorosa.



PEIXES



Publicidade

Uma ferida emocional pode ser reaberta. Hoje você poderá resolver uma pendência familiar ou ainda esclarecer um mal-entendido com seu par amoroso.