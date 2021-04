Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 06:00

ÁRIES



O dia começa com muita preguiça. Use essa energia para relaxar e se sentir bem. Momentos agradáveis com os familiares e seu parceiro podem agradar.



TOURO



Implemente mudanças na sua vida profissional. O dia será favorável para transações financeiras. Esbanje a sua sensualidade no romance.



GÊMEOS



Uma sensação agradável vai surgir. Alivie suas tensões do dia a dia. O astral será de leveza e harmonia, inclusive com o companheiro amoroso.



CÂNCER



As conversas com familiares e amigos serão necessárias. Ouvir conselhos pode ajudar a resolver pendências. Evite discussões no relacionamento.



LEÃO



O sábado chega com oportunidades de descanso. Evite se preocupar com os compromissos e cuide da saúde. Chances boas para sucesso na paquera.



VIRGEM



Implemente os seus planos profissionais e as atividades comerciais. O momento permite uma troca de ideias muito estimulante com o parceiro.



LIBRA



O dia chega com a vontade de descansar. A Lua irá aliviar as tensões durante a semana. Aproveite para relaxar na companhia de seu par amoroso.



ESCORPIÃO



Busque se tranquilizar. Conversas com familiares podem te ajudar com novos projetos. Tome cuidado com as finanças e não faça gastos desnecessários.



SAGITÁRIO



Uma sensação de leveza pode surgir. O campo comercial estará em alta. Novos contatos podem aparecer. No amor, um jantar pode aprimorar a relação.



CAPRICÓRNIO



Os seus objetivos irão se concretizar. Além disso, conseguirá relaxar e desfrutar o dia. No romance, as troca de ideias vão estar bem.



AQUÁRIO



Você poderá usufruir energias menos tensas. Usufrua de momentos bem agradáveis na intimidade. Aproveite o clima mais leve para namorar.



PEIXES



A comunicação e os negócios vão estar ótimos. O dia será excelente para acordos profissionais. Um programa especial com o par pode fazer a diferença.