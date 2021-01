Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 06:00

ÁRIES



O foco na relação com os amigos e familiares vai te fazer curtir o dia. Tome cuidado com a franqueza. No amor, muita conversa e troca de ideias.



TOURO



Publicidade

Hoje você vai acordar agitado. Os investimentos da sua carreira vão chamar sua atenção. Com o companheiro, o sexo vai ser bem movimentado.



GÊMEOS



Alguns desequilíbrios podem surgir. Nas conversas com amigos, evite assuntos de trabalho. A dois, descanse ao lado da pessoa amada.



CÂNCER



Publicidade

Tenha paciência. Novas oportunidades no ambiente de trabalho podem acontecer. Permita-se vivenciar momentos de relaxamento com o seu par amoroso.



LEÃO



As reuniões, mesmo que virtualmente, são indicadas para hoje. Compartilhe seus projetos com amigos e familiares. Alimente-se regularmente para estar disponível também para os jogos íntimos com seu parceiro.



VIRGEM



Publicidade

Você pode acordar com a impressão de não ter descansado. Foque nos seus objetivos pessoais. Você pode dedicar um tempo especial à vida a dois.



LIBRA



Uma situação conflituosa pode surgir. Tenha cautela e prudência com atividades esportivas e físicas. Também preste atenção para não se estressar com o par.



ESCORPIÃO



Publicidade

Hoje o dia será focado em estudos ou cursos. Aprimore seu conhecimento pessoal. Você pode ficar um pouco distraído, o que exigirá um cuidado extra.



SAGITÁRIO



Os momentos com pessoas queridas estarão em alta. A alegria fará parte do seu dia. Aproveite para relaxar bastante com o seu parceiro.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

As dificuldades de descansar podem surgir. Evite se preocupar demais. No amor, prepare-se para um sexo bem gostoso para se divertir.



AQUÁRIO



Os problemas financeiros podem atrapalhar a sua harmonia. Tome cuidado com as finanças. Um bom papo na paquera pode te ajudar a relaxar.



PEIXES



Publicidade

Um mal-estar pode acontecer. Dedique um tempo a família e amigos, sem se exceder ou arriscar. Cuidado com a inconveniência na vida em casal.