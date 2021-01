Planeta Terra NASA

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 06:00

ÁRIES



É possível que você se levante com cansaço. Curta o dia sem muito planejamento e evite tomar decisões. Na intimidade, a paixão vai surgir.



TOURO



A falta de ânimo vai marcar o seu dia. É possível que você sinta insegurança. Tranquilidade e cuidado com a saúde. Dedique um tempo ao seu par.



GÊMEOS



Você vai sentir muita esperança hoje. Novas oportunidades vão te ser apresentadas. No amor, compartilhe com o seu companheiro suas ideias.



CÂNCER



O final de semana traz um clima de descanso e lazer. A energia será positiva. Relaxe e cuide de sua saúde. Para desestressar, namore um pouco.



LEÃO



Foque em atividades corriqueiras do dia a dia. Dia bom para se organizar e trabalhar bem no home-office. Compartilhe momentos especiais com o par.



VIRGEM



Busque evitar se preocupar com o campo profissional. Aproveite o seu final de semana e descanse. O clima estará quente no namoro.



LIBRA



O astral vai trazer uma maré agradável na carreira. Aposte em novas iniciativas. A intimidade será muito boa com o parceiro. Aproveite bastante.



ESCORPIÃO



Preste atenção nas pequenas coisas. Você pode encontrar prazer de onde não esperava. Foque em cuidados pessoais e na relação com o par.



SAGITÁRIO



Um sábado com tensões pode surgir. Tente recuperar suas energias. Mantenha o contato com a família. O momento é bom para o diálogo no relacionamento.



CAPRICÓRNIO



As relações sociais irão marcar o seu final de semana. Aproveite para retomar velhos contatos. Descanse e se mostre disponível para o parceiro.



AQUÁRIO



Algumas mudanças podem ser feitas para melhorar sua vida. Invista em seus objetivos. Na intimidade, o sexo poderá ser revigorante.



PEIXES

A economia e a atividade profissional estarão em alta hoje. As atividades domésticas também. O campo astral favorece a paquera e a conquista.