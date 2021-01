Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 06:00

ÁRIES



Você terá a possibilidade de se livrar de um assunto problemático. Uma decepção pode ser deixada para trás. Um relacionamento ruim pode acabar.



TOURO



Cuide de si. O momento é importante para se colocar em primeiro lugar. Com determinação e consciência, pode escolher uma paquera adequada.



GÊMEOS



Você terá muita vontade de ficar em casa. Aproveite o aconchego da sua casa e o conforto do relacionamento. Priorize experiências mais intimistas.



CÂNCER



Dedique um tempo para se organizar. Para o seu domingo melhorar, capriche num prato especial na cozinha. Namore bastante.



LEÃO



Hoje o dia deve ser dedicado à saúde e ao bem-estar. Pratique exercícios físicos e descanse muito. A paixão e a fantasia vão surgir na vida a dois.



VIRGEM



Faça contato com a família, mesmo que virtualmente. Relaxe e se permita aproveitar o seu dia. Dia para se dedicar ao prazer, inclusive com o par.



LIBRA



Afaste-se das preocupações da vida profissional e se organize. Algo inesperado pode acontecer. Hoje você estará mais sensível e romântico.



ESCORPIÃO



A família e os amigos exigirão uma atenção especial neste dia. Mantenha-se positivo diante dos novos desafios. Muito prazer vai surgir no amor.



SAGITÁRIO



O primeiro mês do ano termina com ótimas energias. Novos obstáculos podem ser superados. Você poderá compartilhar com seu par tarefas da rotina.



CAPRICÓRNIO



Dia para dedicar aos cuidados pessoais e a vida familiar. Respire um pouco e aproveite para se tranquilizar. Os momentos de carinho vão estar em alta.



AQUÁRIO



Organize seus documentos e papéis pessoais. Isso pode te poupar tempo no futuro. Você pode desfrutar bastante a intimidade.



PEIXES



Hoje, organizar uma reunião familiar, mesmo que virtualmente, vai te fazer muito bem. Adapte-se a possíveis complicações. O romance será agradável.