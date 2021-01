Girassol Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:33

Rio - As simpatias podem ser aliadas para ajudar a conseguir aquela grana extra no fim do mês. O girassol tem uma forte ligação com o Sol e, por isso, atrai energia positiva e vitalidade. Além disso, a flor afasta as energias negativas do ambiente, renovando o astral e abrindo os caminhos para a entrada da prosperidade. Confira!



Simpatia para atrair dinheiro



Em uma quinta-feira, plante sete sementes de girassol e coloque uma moeda de qualquer valor junto. Em seguida, molhe a terra falando em voz alta: “Que esses girassóis cresçam junto com o meu dinheiro”.