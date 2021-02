Estrelas NASA

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 06:00

ÁRIES



Dedique-se mais às suas amizades. Faça vídeos-chamadas e diminua a saudade. Ações solidárias podem te fazer bem. Bom momento para namorar.



TOURO



Publicidade

Chances altas de você realizar desejos. O dia será bom para se dedicar a vaidade e cuidar da aparência. Muita exigência e segurança na paquera.



GÊMEOS



Caminhar, de forma segura, vai te fazer muito bem. Orações e meditações também trarão benefícios . Namore e converse mais com o seu companheiro.



CÂNCER



Publicidade

Organize sua casa e dispense o que não é mais necessário. A Lua estimula cuidados com a saúde. Na união, desejos estarão à flor da pele.



LEÃO



A Lua vai proporcionar diversão. No trabalho, seu entusiasmo vai deixar o clima mais leve para todos. Um namoro recente pode ficar mais sério.



VIRGEM



Publicidade

Você vai querer fazer uma faxina caprichada. Busque descansar e relaxar um pouco. Na paquera, uma pessoa conhecida poderá te conquistar.



LIBRA



Você vai querer aproveitar o sábado. Seja criativo e desenvolva novos hobbies. Converse com as pessoas queridas. O dia promete muito romantismo.



ESCORPIÃO



Publicidade

Aproveite bastante o conforto da sua casa. No trabalho, algum antigo projeto pode ser concluído. Na vida a dois, um pouco de privacidade fará bem.



SAGITÁRIO



A simpatia te ajudará a conseguir o que deseja. Aproveite e se aproxime dos seus objetivos. Papos descontraídos podem estimular uma paquera.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

No ambiente profissional, algumas melhorias e um aumento de salário podem aparecer. No romance, valorize a estabilidade da relação.



AQUÁRIO



Hoje você vai estar entrosado com as pessoas à sua volta. Agrade chefes, colegas e clientes. Uma boa sintonia com um amigo pode render uma paquera.



PEIXES



Publicidade

Defina novos objetivos e planos ao longo do dia. Alguns cuidados pessoais podem aumentar a sua autoestima. Melhore o diálogo no romance.