Publicado 07/02/2021 06:00

ÁRIES



Falar com amigos distantes te dará boas energias. Planeje a semana e cuide do seu visual. Na vida a dois, bom momento para falar do futuro.



TOURO



Dê uma caprichada nas roupas. Foco nos cuidados pessoais. Mudanças no mundo do trabalho podem aparecer. Seu charme pode atrair alguém.



GÊMEOS



Demonstre carinho e amor hoje pelo par ou pela paquera. Fortaleça a união com familiares ou amigos. É importante equilibrar as emoções e a saúde.



CÂNCER



O campo astral vai te dar forças para fazer mudanças. Retome exercícios físicos ou comece um novo hobbie. A intimidade estará intensa.



LEÃO



Contate seus familiares e amigos. Quem tem filhos poderá se divertir muito com jogos. Cuidados com a saúde e com o amor vão dar resultados.



VIRGEM



Excelente momento para limpar e organizar sua casa. Preocupar-se com a sua beleza vai gerar benefícios. Uma paquera pode surpreender você.



LIBRA



O desejo de conversar com as pessoas vai estar em alta. Aposte em chamadas de vídeo. Clima intenso no romance. Capriche no jogo da sedução.



ESCORPIÃO



Curtir o conforto do lar vai marcar seu domingo. Dedique uma atenção especial a família e ao par. Cuidado com as palavras para não magoar.



SAGITÁRIO



A Lua vai te deixar entusiasmado. Evite se descuidar na saúde e correr riscos. Seu jeito extrovertido vai te ajudar a manter uma paquera animada.



CAPRICÓRNIO



O seu astral indica que você vai buscar descansar neste domingo. Problemas financeiros podem ser solucionados. Melhore o diálogo no relacionamento.



AQUÁRIO



Alguns imprevistos em casa ou conflitos com parentes podem surgir. Tente resolver com calma. Busque privacidade e abuse da sintonia no romance.



PEIXES



Uma preocupação com a aparência vai surgir. Faça mudanças para levantar a sua autoestima. No amor, compartilhe seus sonhos e faça planos.