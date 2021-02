Por O Dia

Publicado 08/02/2021 15:50

Rio - Os banhos energéticos ajudam na limpeza espiritual para afastar a negatividade. As rosas brancas ajudam a abrir os caminhos e a alcançar a serenidade. Além disso, contribuem para a proteção espiritual.

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 8 de fevereiro de 2021

Ferva um litro de água e, em seguida, coloque as pétalas de três rosas brancas. Acenda uma vela branca e peça proteção ao seu anjo da guarda. Depois do banho higiênico, jogue do pescoço para baixo. Pegue as pétalas e enterre em um jardim florido.