Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:00

Rio - As grávidas e puérperas são as mais afetadas pelo estresse durante a pandemia da covid-19. Segundo estudo divulgado pelo hospital Brigham and Women, em Massachusetts (EUA), cerca de 36,4% das participantes demonstraram níveis clinicamente significativos de depressão, número que, antes da pandemia, ficava entre 15% a 20% no máximo. Os pesquisadores afirmam que, infelizmente, a porcentagem deve aumentar enquanto todas não forem vacinadas.



A terapeuta floral e aromaterapeuta Márcia Rissato, da Mona's Flower, tem sugestões naturais que podem ajudar as mães a passar por essa fase desafiadora. “Os florais de Bach Originais e Rescue são seguros para as grávidas. O óleo essencial de laranja doce é muito indicado para estados depressivos, são altamente relaxantes, assim como o óleo essencial de lavanda. Já o Lemongrass é perfeito para combater o estresse e acalmar os ânimos", explica.



De acordo com Márcia Rissato, a aromaterapia pode ser feita de diversas formas. Depois de escolhido o óleo, o aroma pode ser inalado, por meio de um difusor elétrico ou diluído com óleo vegetal, e utilizado para massagem nos pés na hora do descanso. Também é possível pingar algumas gotas no algodão.



Outra dica dada por Rissato é trabalhar a respiração. O ato de respirar acalma, diminui a pressão arterial, relaxa os músculos e traz sensação de bem-estar. "A Yoga e a meditação também são ferramentas que podem ser usadas pelas grávidas. Essas atividades trazem a consciência corporal e o aquietamento da mente. Ajudam na concentração e coordenação motora. Elas acalmam e tranquilizam”, afirma.