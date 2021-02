Dinheiro Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 17:00

Rio - O arroz é um alimento muito presente no prato do brasileiro. As simpatias que usam essa comida tem a finalidade de melhorar a vida financeira.



Simpatia para atrair dinheiro



Em uma noite de lua crescente, coloque em um prato quatro moedas de valores diferentes. Coloque um punhado de arroz em cima e, em seguida, despeje mel. Ponha o prato com o ritual sob o luar. No dia seguinte, guarde as moedas e jogue o mel e o arroz fora.