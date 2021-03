Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 06:00

ÁRIES



Você vai ter muita disposição hoje. Inicie um projeto na vida profissional e pessoal. Se possível, medite um pouco. Na vida a dois, novidades a caminho.



TOURO



Aproveite a paz neste dia. Você pode se prejudicar com pessoas falsas. Repense algumas atitudes. Faça muito carinho no seu companheiro.



GÊMEOS



A vontade de se divertir vai pintar. Tome cuidado com a saúde. A criatividade vai te ajudar a encontrar soluções. Pode surgir uma nova paquera.



CÂNCER

Você pode dar um passo importante na carreira. Pesquise novas oportunidades. Cuide da sua aparência. Na vida amorosa, a relação pode ser fortalecida.



LEÃO



O seu dia será movimentado. Refaça alguns planos. As reviravoltas podem te surpreender. Na paixão, uma conquista que mora longe vai surgir.



VIRGEM



As surpresas podem agitar o seu dia. O astral é favorável para se desapegar. O dia é bom para mudanças de visual. O companheirismo será favorecido.



LIBRA



Você vai ser capaz de concluir compromissos. Ótimo dia para fazer refeições mais saudáveis ou exercícios físicos. Há chances de se encantar com alguém.



ESCORPIÃO



Faça um esforço para se concentrar. Alguns sacrifícios podem ser necessários hoje. Seu charme estará imbatível hoje. Aproveite.



SAGITÁRIO



A Lua traz um astral descontraído. Você vai sentir suas energias renovadas. Dedique-se a família e a sua casa. A vida a dois será excelente.



CAPRICÓRNIO



Assuntos familiares vão marcar o seu dia. A harmonia vai marcar o convívio com os parentes. No amor, o papo vai te ajudar a se acertar com o par.



AQUÁRIO



O seu lado comunicativo vai se destacar. Busque contactar a galera. Isso vai preservar o seu bom humor. Uma declaração de amor vai melhorar o romance.



PEIXES



Reforce as suas finanças hoje. Você pode comprar algo que deseja. Mas se atente ao seu orçamento. Na paquera, é hora de investir na conquista.