Lua crescente Nasa

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:07

Rio - A maré de azar está rondando a sua vida? Há momentos que a sensação é que nada está saindo como esperado. Que tal fazer um amuleto para ajudar a afastar o que está bloqueando o bom andamento da energia? O objeto místico contribui para a proteção das pessoas que o utilizam.

Faça um saquinho com um tecido. Coloque dentro dele três dentes de alho com casca, três paus de canela, um punhado de sal grosso e um noz-moscada. Amarre o saquinho com uma fita verde e deixe sob o luar por uma noite. Peça proteção e mentalize as energias negativas saindo da sua vida.