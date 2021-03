Vênus Reprodução de Internet

Publicado 23/03/2021 06:00

ÁRIES



A relação com a família pode ficar tensa. Aposte na diplomacia para evitar brigas. Dedique-se para concluir os seus objetivos. Alto astral na vida a dois.



TOURO



Utilize as energias positivas a seu favor. Escolha as palavras com cuidado. Reforce a atenção no trabalho. O afeto vai animar o romance.



GÊMEOS



Você vai mostrar o seu lado mais determinado. Pode pintar um bom negócio. Os gastos precisam ser revistos. Vão surgir oportunidades de paquera.



CÂNCER



Aposte em um plano mais ousado. Nos relacionamentos, pode ser necessário um pouco mais de flexibilidade. O ciúme pode afastar a conquista.



LEÃO



A Lua destaca a sua intuição. Busque não perder a paciência. A saúde pode precisar de cuidados. Capriche no romantismo no relacionamento.



VIRGEM



Cuide dos seus interesses. Um amigo pode precisar de conselhos. Cresce o desejo de se recolher. Confie em seu sexto sentido no namoro.



LIBRA



A convivência com a família reserva momentos complicados. Mantenha a calma para não criticar todo mundo. Aposte no bom humor na conquista.



ESCORPIÃO



Você vai ter muita energia. Foque no trabalho para se dar bem. Busque não se distrair. Uma oportunidade de formalizar uma relação pode surgir.



SAGITÁRIO



Assuntos antigos também podem vir à tona. A falta de grana pode gerar desentendimentos. Vai sobrar disposição para preparar algo especial com o mozão.



CAPRICÓRNIO



O bom astral vai expandir os seus contatos. Não deixe de lado os cuidados com a saúde. Você vai sensualizar e pode surpreender o par.



AQUÁRIO



Chances boas de ganhos hoje. Será necessário dedicação nos serviços. Busque a companhia das pessoas próximas. Cuidado pra não assustar a paquera.



PEIXES



O clima será favorável para você fazer contatos profissionais. A criatividade e carisma não devem faltar. Um flerte tem tudo para evoluir.