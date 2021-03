Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 06:00

ÁRIES



Você vai esbanjar simpatia e carisma. Você vai arrasar a concorrência no trabalho. Mostre seu lado romântico para encantar o seu parceiro.



TOURO



A dica da Lua é cuidar das suas tarefas. Esse é um bom momento para resolver alguns assuntos familiares. Bom clima para curtir um filme na vida a dois.



GÊMEOS



Você vai arrasar na comunicação. Expresse as suas ideias. Uma conversa com a turma pode ser divertida. Um bom papo vai te ajudar na conquista.



CÂNCER



A Lua promete oportunidades nas finanças. Fature, não empreste dinheiro e confie em seus instintos. Você precisa manter a possessividade sob controle.



LEÃO



Vai sobrar disposição para perseguir os seus objetivos. Segure o desejo de sair por aí mandando em todo mundo. Ceda para manter a paz no romance.



VIRGEM



Fortaleça a sua intuição. Trabalhar nos bastidores pode ser uma boa tática profissional. Uma paquera com uma pessoa comprometida pode surgir.



LIBRA



A Lua coloca os relacionamentos em primeiro plano. Seus amigos podem dar uma força no emprego. A paquera vai andar animada.



ESCORPIÃO



Pode ter reconhecimento pelo bom trabalho hoje. O sucesso vai surgir se você manter o foco. Os astros vão atrapalhar os seus planos na conquista.



SAGITÁRIO



Priorize as tarefas colaborativas. O otimismo vai te motivar no trabalho. Você terá pique para cuidar da saúde. O romance pede cuidado com o ciúme.



CAPRICÓRNIO



A Lua indica que você pode concluir pendências. Busque se livrar do não tem mais utilidade. Há sinal de muita paixão na relação amorosa.



AQUÁRIO



Excelente momento para firmar parcerias. Busque se adaptar e alcançar as suas metas. É um bom momento para resolver algumas rixas no romance.



PEIXES



Foque em trabalhos práticos e redobre seus esforços. Algumas oportunidades de grana extra podem surgir. Para os compromissados, tenha cautela com ciúmes.