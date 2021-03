Canela Reprodução de internet

Rio - Os banhos energéticos costumam ser eficientes quando o assunto é atrair a pessoa amada. Além disso, são propícios para manter uma pessoa na vida e, também, para acender a chama do relacionamento ou ajudar na sensualidade. Aprenda a fazer o ritual para atrair o amor.



Simpatia para atrair o amor



Na noite anterior ao ritual, pegue um recipiente com água e despeje o suco de três laranjas. Em seguida, coloque um punhado de canela e as sementes de um maracujá. Deixe repousar por 24 horas. Depois desse período, tome banho higiênico com sabão de coco e jogue a solução preparada do pescoço para baixo.