Constelação ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 06:00

ÁRIES



Os astros indicam que a sua atenção continua no trabalho. Mergulhe nos seus objetivos e finalize as suas tarefas. O romance não vai ser o foco.



TOURO



Os programas de lazer vão se destacar hoje. Veja filmes e escute músicas. Contacte pessoas queridas. O romance vai ter excelentes energias.



GÊMEOS



Uma reforma ou uma mudança podem dar certo. Viva grandes momentos com a família. A paquera não reserva grandes novidades.



CÂNCER



A sua comunicação vai melhorar. Aposte em um programa divertido e caseiro. Busque se organizar. A franqueza vai resolver mal-entendidos no romance.



LEÃO



As suas finanças vão receber excelentes energias. Empenhe-se e assuma um trabalho extra. A paquera pode se arrastar e te fazer perder a paciência.



VIRGEM



Bom momento para se concentrar. Alguns confrontos com pessoas próximas podem aparecer. Controle-se. O romance pode ficar tenso.



LIBRA



Redobre a cautela com a saúde. Não exagere na diversão. A Lua favorece os momentos em casa. A confiança entre você e o par pode se abalar.



ESCORPIÃO



Desentendimentos com os amigos vão acontecer. Em contraponto, a colaboração com os colegas vai gerar frutos. Muita sintonia no relacionamento.



SAGITÁRIO



Vai ter muita disposição para os seus objetivos. Avance no serviço ou dispute um novo cargo. Confie mais no seu potencial. Vá com calma na paquera.



CAPRICÓRNIO



Seja mais realista para não se decepcionar. Todo cuidado é pouco, inclusive com a sua saúde. Uma paquera nas redes sociais tem boas chances de dar certo.



AQUÁRIO



Alguns perrengues com dinheiro podem surgir. Evite gastar a toa. Escolha as suas palavras com cuidado. O desejo continua em alta na vida a dois.



PEIXES



Redobre a atenção para não arrumar briga à toa. Se você for muito inflexível, vai ser difícil manter a harmonia. A galera pode dar uma força no romance.