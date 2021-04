Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 06:00

ÁRIES



O seu trabalho vai ficar em evidência. A relação com os colegas flui bem e pode conseguir o que quiser. Na paquera, você vai ter iniciativa.



TOURO



Publicidade

A sua ambição vai crescer. Só fique de olho no orgulho. Seu signo deve ganhar mais impulsividade para agir. Há sinal de amor secreto.



GÊMEOS



Você vai se interessar por tudo que abra seus horizontes. Também vai querer ficar mais na sua e ser prático. No romance, deve ficar mais sentimental.



CÂNCER



Publicidade

As finanças vão ter um grande momento. O seu lado criativo deve te ajudar com trabalhos artísticos. No relacionamento, a fase é de muita harmonia.



LEÃO



Algumas responsabilidades podem surgir no trabalho. Utilize isso para amadurecer e se realize. Na vida a dois, aventuras serão bem-vindas.



VIRGEM



Publicidade

Foque nos seus objetivos. Hoje podem surgir ganhos inesperados como herança e pensão. Pode criar coragem e conquistar alguém.



LIBRA



Muito equilíbrio vai marcar o seu dia. Aja com responsabilidade e cautela. Tende a ficar sociável nas suas relações e viver bons momentos no amor.



ESCORPIÃO



Publicidade

Assuntos familiares podem surgir. Muitas energias poderosas vão ajudar a sua saúde. A atração deve falar alto na paquera. Arrase demais.



SAGITÁRIO



Aproveite o dia para ter conversas leves. Estudos vão estar numa grande fase. Pode ter sorte em jogos e oficializar uma união.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Lide com as finanças de forma séria. O esforço no mundo profissional vai recompensar. O conforto do lar será perfeito para a vida a dois.



AQUÁRIO



Você vai ficar mais na sua. Seu lado comunicativo ganha destaque e te ajuda a ser feliz. Na intimidade do amor, seu lado ousado vai pintar.



PEIXES



Publicidade

Esconder suas emoções pode gerar problemas para você. Recarregue as energias ao lado das pessoas queridas. Seu magnetismo vai render na paquera.