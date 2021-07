Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 06:00

ÁRIES



Você terá muita coragem e iniciativa. Mantenha a cautela para não se atrapalhar no trabalho. O dia é de muita sintonia na intimidade.



TOURO



O seu signo ganha uma boa dose de impulsividade. Se não tiver cuidado, pode se prejudicar com as pessoas. Muitas oportunidades de conquista.



GÊMEOS



A sua animação vai estar em alta. Muitas atividades na vida social. Só tenha cautela para não se dar mal. Aventuras podem pintar no romance.



CÂNCER



Você terá mais coragem hoje. Pode mudar os rumos da carreira. Mas procure refletir antes de agir. Vai ter facilidade para se expressar na paquera.



LEÃO



Vai sentir uma vontade de comandar hoje. Aproveite para colocar ordem nas suas tarefas. O seu magnetismo vai fisgar um novo romance.



VIRGEM



Muita energia e espontaneidade no seu dia. Tende a reagir com intensidade. Com o parceiro, a relação deve melhorar bastante. Aproveite.



LIBRA



Você irá focar nas relações hoje. Mantenha o contato com as pessoas com quem tem afinidades. Excelente dia para flertar bastante.



ESCORPIÃO



No trabalho, podem rolar explosões temperamentais. Tenha hábitos saudáveis. Um parente pode te apresentar uma pessoa interessante.



SAGITÁRIO



Se estiver de folga, aproveite alguns prazeres. Você deve buscar diversões intelectuais e produtivas. O desejo de viver aventuras amorosas vai pintar.



CAPRICÓRNIO



Vai renovar a ligação com a família. Arrume o seu o lar e capriche na faxina. No romance, demonstre os seus sentimentos e aproveite a harmonia.



AQUÁRIO



Deve se empolgar no papo. Bom dia para estudar e fazer planos profissionais. Você deve ficar sociável e mostrar o que sente na vida a dois.



PEIXES



Busque a sua independência financeira. Mas evite passar por cima das pessoas para conquistar os seus objetivos. Chance de compromisso no amor.