Publicado 13/04/2021 06:00

ÁRIES



Utilize a sua criatividade para faturar. Siga sua intuição. O seu foco será nas liberdades que o dinheiro pode te dar. Vai investir no romance.



TOURO



Viver experiências diferentes vai te empolgar. Seja responsável. Na vida profissional, pode se sentir descontente. Na paquera, pode se envolver com alguém.



GÊMEOS



Você vai utilizar a criatividade para fugir da rotina. Cuidado para não estressar e busque ficar mais na sua. Vai aproveitar a paixão na conquista.



CÂNCER



A rebeldia e independência podem marcar o seu dia. Algumas mudanças de objetivos podem pintar. Há chance de pintar um romance secreto.



LEÃO



Você irá rever as suas ambições na vida profissional. A tristeza pode complicar as suas relações. A exceção vai ser no romance. Aproveite a animação.



VIRGEM



Muita criatividade nos estudos hoje. Aborrecimentos profissionais podem causar problemas de saúde. Na relação, faça as mudanças necessárias e arrase.



LIBRA



Algumas ideias inovadoras podem te ajudar a empreender. À tarde, deve faltar ânimo para fazer o que gosta. Um colega pode se tornar uma paquera.



ESCORPIÃO



Seja na área pessoal ou profissional, vai buscar liberdade. Pode repensar algumas parcerias da sua vida. Excelente momento no relacionamento.



SAGITÁRIO



O desejo de mudar tudo pode pintar. Chance de se demitir ou deixar uma amizade de lado são grandes. Um namoro pode evoluir para um noivado.



CAPRICÓRNIO



Momento excelente para empreender. A sorte vai estar do seu lado. Aposte na sua intuição. Você e o seu parceiro vão aproveitar a intimidade.



AQUÁRIO



Evite assumir tarefas que não sejam da sua responsabilidade. Você não vai querer contato com as pessoas queridas. Ideias ousadas animam o romance.



PEIXES



O seu lado emocional vai estar em alta. Converse sobre com amigos. Use a sua intuição para não ser inconveniente. Com o mozão, melhore as finanças.