Constelação NASA

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 06:00

ÁRIES



Grande momento para turbinar o orçamento. Você vai encontrar novas formas de ganhar dinheiro. Ciúmes e nervos podem atrapalhar o casal.



TOURO



A conexão será muito prazerosa com amigos. Boas chances de realizar um sonho. O seu charme e apego vão se destacar. Aproveite na conquista.



GÊMEOS



Áreas como arte e publicidade podem te beneficiar. Altas chances de sucesso. A vontade de se isolar pode surgir, o que pode te afastar do seu parceiro.



CÂNCER



Você vai esbanjar criatividade para alcançar os seus sonhos. Pode ter contato com um antigo amigo. Algumas brigas podem marcar a vida a dois.



LEÃO



Muita sensibilidade e refinamento para você hoje. O seu magnetismo aumenta e tende a atrair muitas pessoas. No romance, problemas no horizonte.



VIRGEM



Busque boas conexões para crescer profissionalmente . Há chance de começar uma grande parceria. A sua vida amorosa vai ser um arraso.



LIBRA



Muita inspiração para fazer as suas tarefas com dedicação. Na saúde, se exercite hoje. No romance, os desejos ficam intensos e tendem a renovar a união.



ESCORPIÃO



As alianças profissionais vão se beneficiar da sua energia. Conte com a sorte para faturar hoje. Deve assumir o controle da sua vida amorosa.



SAGITÁRIO



Você vai se dar bem no trabalho. Os negócios familiares vão estar numa grande fase. Sua mente pode cometer equívocos no relacionamento.



CAPRICÓRNIO



Foque em sua comunicação e fortaleça os seus contatos. Também aposte em atividades criativas. Deve pintar o desejo de melhorar as coisas na paquera.



AQUÁRIO



O seu instinto te ajuda a organizar as finanças. Aproveite o conforto do seu lar e cuide da saúde. A paixão vai marcar a vida a dois.



PEIXES



Você vai estar receptiva ao contato com as pessoas. Dedique-se aos estudos. Se tem um companheiro amoroso, a relação vai se firmar.