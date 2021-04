Sistema Solar Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 06:00

ÁRIES



Você vai se expressar muito bem e pode começar novas amizades. Se prepare para articular planos grandiosos. Uma antiga paixão pode ressurgir.



TOURO



O contato com público será favorecido e pode gerar lucros. A sua capacidade de empreender vai se destacar. A paquera não vai estar num bom momento.



GÊMEOS



Hoje o seu foco pode ser dedicado aos estudos. O conhecimento aumenta suas chances de sucesso. Uma amizade colorida pode causar atritos.



CÂNCER



Você vai se expressar de forma muito sincera. Isso pode te ajudar nos negócios. No terreno dos sentimentos, vai exigir que tudo seja do seu jeito.



LEÃO



Há chances de receber uma grande notícia hoje. Vai formar ótimas alianças profissionais. A Lua indica que podem pintar problemas no romance.



VIRGEM



O seu lado racional vai se fortalecer. A sua popularidade cresce e promete novas oportunidades de conquistas no amor. Arrase.



LIBRA



Parcerias profissionais podem marcar a sua rotina. Os esportes vão te emocionar hoje. Um compromisso sério no vai estar no seu radar na conquista.



ESCORPIÃO



O clima será muito gostoso com a família no lar. Excelente dia para se dedicar aos cuidados pessoais. Na saúde, há risco de surgirem complicações.



SAGITÁRIO

A criatividade vai marcar a sua diversão. Aposte em brincadeiras inovadoras com a família e amigos. Vai buscar prazer na relação a dois.



CAPRICÓRNIO



A sua simpatia vai crescer e incentivar as relações sociais. Pratique exercícios físicos e fortaleça ainda mais o seu corpo. Aposte no carinho com o par.



AQUÁRIO



Aproveite os prazeres da vida. No romance, se jogue e namore bastante durante o dia. A sua mente estará ativa e fértil para aprender. Leia bastante.



PEIXES



O astral será muito confortável em casa. Um grande objetivo pode ser cumprido na vida a dois. Nas finanças, boas ideias vão equilibrar as contas.