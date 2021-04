Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:10 | Atualizado 16/04/2021 19:29

Rio - O período da pandemia da covid-19 tem provocado sentimentos que afetam negativamente o campo vibracional, produzindo desequilíbrios no corpo. O Reiki é uma técnica que libera os canais energéticos a partir da imposição das mãos. A prática é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e classificada como uma das terapias complementares e interativas para os tratamentos convencionais pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 16 de abril de 2021

Segundo a mestre reikiana Bruna González, a prática é baseada na física quântica, na força eletromagnética e na gravidade. O Reiki trabalha a harmonização e o equilíbrio das disfunções dos quatro corpos: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. “Quando há um desequilíbrio, desarmonia ou acúmulo de energia entre um dos corpos é preciso intervir, para que não vire um ‘jogo de dominó’. Existem doenças físicas manifestadas que ninguém consegue decifrar uma causa aparente e pode ser, por exemplo, uma alteração no corpo mental”, explica.A prática tem como princípio que a energia está em todos os lugares. Sendo assim, ela não está apenas no agora, no presente, também está no passado e no futuro. “O reikiano consegue manipular a energia tanto para uma pessoa receber no passado e, a partir disso, sentir no presente, como para programar o Reiki para o futuro, que é a antecipação para que tudo fique tranquilo lá na frente”, conta a especialista.A terapia complementar ajuda a minimizar os danos dos vícios, assim como a identificá-los. A mestre reikiana esclarece que os chakras estão relacionados às principais glândulas, que regulam as funções do corpo. “Neste período de pandemia está acontecendo um ‘boom’ de doenças psicológicas, o Reiki ajuda a sair do padrão de onda que às vezes a gente não consegue. Além disso, possibilita as curas espirituais, restabelecendo a fé e o medo da morte. A técnica é essencial para o pré e o pós operatório, uma vez que acalma e contribui para não haver problemas com a anestesia e na recuperação”, aponta Bruna.A especialista explica que todas as vertentes do Reiki têm como base os ensinamentos do Sensei Mikao Usui, que conta com 4 níveis de capacitação. Para atender à distância é necessário ter conhecimento até o terceiro símbolo, o qual a barreira de tempo e espaço é rompida. “A técnica à distância funciona da mesma forma que presencialmente, o receptor precisa relaxar e estar tranquilo. É necessário encontrar um ambiente de paz dentro de casa para a sessão”.